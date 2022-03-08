用2組貿易數字「提醒」歐洲保持客觀　王毅：共同反對製造新冷戰

▲ 2022兩會外長記者會，王毅從烏俄戰爭談到中俄、中歐關係不變，呼籲不要受制第三方勢力。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國務委員兼外交部長王毅昨7日，針對中國外交政策舉行中外記者會。長達100多分鐘中外記者會，王毅再次表明中國在「烏俄衝突」公正客觀立場，相關問題，並且表明中俄關係不會因為西方國家制裁改變。針對中國同歐洲關係，王毅拿出兩組有利的中歐貿易數據，再次呼籲歐洲不應該被第三方勢力受限制。

中外記者會一開始，王毅首先提到新冠疫情仍未徹底戰勝，烏克蘭危機又接踵而來，本來就充滿不確定性的國際形勢變得更加複雜動蕩。他呼籲重要時刻，各國需要團結不是分裂，是對話而非對抗。並且一連四個關於烏俄衝突問題。

烏俄戰爭爆發後，西方國家認為中國不想表態，不願譴責俄羅斯「入侵」行為。王毅也再次表述中國客觀公正態度，並且強調「烏俄問題」是冰凍三尺非一日之寒。烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜。解決複雜問題，需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。

▲談到中俄關係，王毅強調兩國友誼堅如磐石。（圖／記者任以芳）



談到西方對中俄制裁壓力，是否影響兩國關係？王毅則強調，中俄都是聯合國安理會常任理事國，也是最重要緊密鄰邦和戰略夥伴。去年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20週年，從歷史脈絡邏輯來看，兩國友誼堅如磐石。王毅強調，「不管國際風雲如何險惡，中俄雙方都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作夥伴關係不斷推向前進。」

近期外界分析中俄關係和烏克蘭危機，可能影響中國同歐洲關係？王毅直言，「中歐和中俄關係完全是兩個問題。」他認為中國和歐洲是維護世界和平的兩大力量，也是促進共同發展的兩大市場，中歐關係不應該受制於第三方，雙方要相互尊重、互利共贏基礎上對話合作，為動蕩的世界局勢提供更多穩定因素。

王毅從經濟角度去強化中歐合作去年合作成果，一是中國同歐盟的貿易額，首次突破8千億美元，充分說明中歐經貿關係高度互補；二是去年中歐班列開行15000多列，同比增長29%，為推動國際抗疫合作，確保產業鏈供應鏈穩定，同時全球經濟復蘇。

話鋒一轉，王毅痛批有些勢力不願看到中歐關係穩定發展，編造「中國威脅」，炒作對華競爭，鼓吹「制度性對手」，挑起制裁和對抗。但從戰略和長遠角度看待中歐關係，中國對歐政策保持穩定堅韌，不會因一時一事而改變。王毅最後呼籲，希望歐洲形成獨立、客觀的對華認知，奉行務實、積極的對華政策，共同反對製造「新冷戰」，一起維護實踐多邊主義。