俄超級富豪慘了！澳洲再制裁33寡頭　切爾西老闆、多家CEO全入列

▲澳洲14日宣布再對33名俄國寡頭祭出制裁，好讓俄羅斯付出高昂代價。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）在當地14日宣布，澳洲將對33名俄羅斯寡頭、知名商人及其直系親屬實施新制裁，好讓俄羅斯為其行動付出「高昂代價」。在最新的名單中，切爾西足球俱樂部的老闆阿布拉莫維奇與俄羅斯直接投資基金執行長德米特里夫也赫然入列。

據俄羅斯衛星通訊社報導，潘恩表示，這33名入列人士積累了大量個人財富，並對俄羅斯具有經濟和戰略意義，其中甚至有部分人士與俄羅斯總統普丁有密切關係，因此澳洲決定對相關人士祭出新制裁。

澳洲政府在聲明中指出，被列入制裁名單的人士包括了切爾西足球俱樂部（Chelsea FC）的老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）、俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）執行長米勒（Alexey Miller）、俄羅斯國家技術集團（Rostec）主席切梅佐夫（Sergey Chemezov）、俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米特里夫（Kirill Dmitriev）等人。

潘恩表示，「我們強烈支持加拿大、歐盟、紐西蘭、英國和美國最近宣布對俄羅斯關鍵人物採取進一步限制措施的決定，且將繼續與我們的合作夥伴密切協調，一起建立強而有力的制裁方案，讓俄羅斯為其行動付出高昂代價。」

俄羅斯衛星通訊社也在報導中為莫斯科辯解，聲稱西方國家對俄羅斯的制裁毫無道理，因為莫斯科一再強調，普丁並不打算佔領烏克蘭，且該國針對烏克蘭的「特別軍事行動」，目的是為了讓烏克蘭「去軍事化」和「去納粹化」。

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