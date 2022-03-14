學測剛結束　長庚科大黃聰龍院長分享「選校、選科系」關鍵

▲黃聰龍院長說，用「興趣」選科系，不如用「能力」來選科系。（圖／長庚科大提供）



記者楊淑媛／桃園報導

學測剛結束，「選什麼學校好？」、「選什麼科系好？」成為每一位考生口中的熱門話題。面對各校琳瑯滿目的招生資訊，到底該怎樣選擇，才能找到自己心目中的理想學校跟科系呢？長庚科技大學民生學院院長黃聰龍分享「自己擅長、喜歡的科目，就是選校選系的關鍵」。

▲長庚科技大學民生學院院長黃聰龍分享選校選系關鍵。（圖／長庚科大提供）

用「興趣」選科系，不如用「能力」來選科系。黃聰龍院長說，大學科系選填之所以這麼傷腦筋，就是因為大學階段是規劃職涯的黃金時期，比起問學生「你的興趣是什麼」，他反而會先問同學「在你學習的經驗中，比較擅長的科目或喜歡的課外活動是什麼」？

站在教育者的角度去檢視「選校選系」這件事情，黃院長認為「興趣」和「能力」一樣重要，建議同學除了和自己對話外，也可以和師長討論，找出自己的「專長」，推敲出適合的科系。在選「科系」之餘，不妨也選擇校風和環境較適合自己的學校，就如長庚科大，校風較自由，學校也很鼓勵同學發展專科之外的多元能力。



不要怕「科系」設限未來，讓學習成為一輩子的事。獲選為全球前2%頂尖科學家和國際傑出發明家的黃聰龍院長笑稱，他從年輕時就是一個不喜歡自我設限的人，雖然自己是藥學系出身，現在則成了長庚科大民生學院的院長。不少年輕人都害怕選擇太專精的科系，會設限自己的職涯，其實在這個知識爆炸的年代，無論你選了什麼科系，出了社會都必須持續學習，擴展自己的視野，只要永遠抱持著學習熱誠，未來的道路就不必害怕受限。