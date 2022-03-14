　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

學測剛結束　長庚科大黃聰龍院長分享「選校、選科系」關鍵

▲選什麼科系學校好？長庚科大分析給你聽

▲黃聰龍院長說，用「興趣」選科系，不如用「能力」來選科系。（圖／長庚科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

學測剛結束，「選什麼學校好？」、「選什麼科系好？」成為每一位考生口中的熱門話題。面對各校琳瑯滿目的招生資訊，到底該怎樣選擇，才能找到自己心目中的理想學校跟科系呢？長庚科技大學民生學院院長黃聰龍分享「自己擅長、喜歡的科目，就是選校選系的關鍵」。

▲選什麼科系學校好？長庚科大分析給你聽

▲長庚科技大學民生學院院長黃聰龍分享選校選系關鍵。（圖／長庚科大提供）

用「興趣」選科系，不如用「能力」來選科系。黃聰龍院長說，大學科系選填之所以這麼傷腦筋，就是因為大學階段是規劃職涯的黃金時期，比起問學生「你的興趣是什麼」，他反而會先問同學「在你學習的經驗中，比較擅長的科目或喜歡的課外活動是什麼」？

站在教育者的角度去檢視「選校選系」這件事情，黃院長認為「興趣」和「能力」一樣重要，建議同學除了和自己對話外，也可以和師長討論，找出自己的「專長」，推敲出適合的科系。在選「科系」之餘，不妨也選擇校風和環境較適合自己的學校，就如長庚科大，校風較自由，學校也很鼓勵同學發展專科之外的多元能力。

不要怕「科系」設限未來，讓學習成為一輩子的事。獲選為全球前2%頂尖科學家和國際傑出發明家的黃聰龍院長笑稱，他從年輕時就是一個不喜歡自我設限的人，雖然自己是藥學系出身，現在則成了長庚科大民生學院的院長。不少年輕人都害怕選擇太專精的科系，會設限自己的職涯，其實在這個知識爆炸的年代，無論你選了什麼科系，出了社會都必須持續學習，擴展自己的視野，只要永遠抱持著學習熱誠，未來的道路就不必害怕受限。

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
網美砸71萬「複製過世愛貓」　網全罵翻
大S再婚成韓國媳　張蘭「鬆口談孫撫養權」
辣妹邀開房玩「蒙眼啪啪」　男激戰一半突被捅爆血
五分埔女店員「北市足跡曝光」　曾到饒河夜市吃知名臭豆腐
美官員爆料「俄向北京請求軍援」　中國駐美使館回應了
普丁才是全球首富？　專家揭他「身價之謎」資產恐達6兆
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園4校今起恢復正常上課　調整校園防疫措施

學測剛結束　長庚科大黃聰龍院長分享「選校、選科系」關鍵

疫情衝擊！　中原醫工擴大培育「智慧醫材」跨領域人才

提升職場CP值　竹市111年勞工大學3月15日起線上報名

屏東南華微光反轉廢棄小學　勇奪美國繆斯設計獎金獎

竹市「一區一公托」　林智堅兒童節前夕贈幼童入學禮

空軍一日兩事故　IDF戰機返航輪胎漏氣卡跑道

預告「2022桃園三界爺文化祭」慶典　崇德宮董監事會拜會市議會

「人生一甲子藝界30年」　許效舜開南演講道堅持

安平蚵無苦味！　黃偉哲偕林依婷品嚐推薦請安心享用

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

萌娃遇親人虎斑：跟我回家？　牠乖乖進籠住新厝！成功收編

桃園4校今起恢復正常上課　調整校園防疫措施

學測剛結束　長庚科大黃聰龍院長分享「選校、選科系」關鍵

疫情衝擊！　中原醫工擴大培育「智慧醫材」跨領域人才

提升職場CP值　竹市111年勞工大學3月15日起線上報名

屏東南華微光反轉廢棄小學　勇奪美國繆斯設計獎金獎

竹市「一區一公托」　林智堅兒童節前夕贈幼童入學禮

空軍一日兩事故　IDF戰機返航輪胎漏氣卡跑道

預告「2022桃園三界爺文化祭」慶典　崇德宮董監事會拜會市議會

「人生一甲子藝界30年」　許效舜開南演講道堅持

安平蚵無苦味！　黃偉哲偕林依婷品嚐推薦請安心享用

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」：在家死掉沒人知

桃園4校今起恢復正常上課　調整校園防疫措施

安格斯12星座一周運勢3／14-3／20　雙子小人纏繞、單身天秤閃電式戀愛

大S再婚成韓國媳…張蘭「鬆口談孫子撫養權」！　正面回應酸民

大艦隊成員+1！羅昇企業擬投資BlueWalker　搶攻歐洲綠能商機

學測剛結束　長庚科大黃聰龍院長分享「選校、選科系」關鍵

4800坪濕地公園第一排　亞昕攜手新潤推副都心新案

朱立／新光金裁罰案 洩漏金融監理的法治困境

《基因決定我愛你》襯樂超夯！起底原唱是「聲林」冠軍

《語意錯誤》宰燦被爆是校園暴力加害者！　公司火速發聲回擊

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

地方熱門新聞

台南購物輕豪宅2名得主出爐

持續抽水站老舊機組汰換更新

小琉球南風音樂祭　楊繡惠、白雲為觀音祝壽

快上網　「桃園好市乘雙券」登記倒數

桃園楊梅物流倉儲大火　火勢全面燃燒

全台首創水帶清洗捲收機

公布酒駕累犯資料民、眾兩黨議員言詞交鋒

藍軍請黃偉哲拿出對策全力防疫

油價又要漲！　澎湖漁船排隊加油

台南口罩政策不鬆綁

雲林大蒜採收期將至　縣府籲勿拋售新蒜

南消二大隊楠西分隊新建工程動土

前麥寮鄉長許忠富　今登記黨內初選

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

更多熱門

相關新聞

學霸「1原因」不讀台大！　網風向一面倒

學霸「1原因」不讀台大！　網風向一面倒

學測成績已於本月1日出爐，如果考得理想，就可以準備迎接多采多姿的大學生活了。對此，有網友發文表示，台大的冷門科系和他校的理工相關科系，是否要選擇後者才能領比較多的薪水呢？話題引發討論，底下網友紛紛回應，「個人覺得台大比較好」、「可是我112（台大）純血冷門碩士進GG欸」。

大考中心主任要下台負責？

大考中心主任要下台負責？

未簽名扣一級分變「一罪兩罰」

未簽名扣一級分變「一罪兩罰」

學測數A爆難遭控出題有問題

學測數A爆難遭控出題有問題

東港旅行團爆傳播鏈　果貿5千人篩檢結果曝

東港旅行團爆傳播鏈　果貿5千人篩檢結果曝

關鍵字：

選科系學測長庚科大黃聰龍

讀者迴響

熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

快訊／納豆近照首曝光「緊牽依依」

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

即／富商爸現身學校　堅持接走女兒

王浩宇爆台中「師生互嗆」真相：良心不會痛？

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

快訊／幻象2000墜機光點消失　飛官獲救人員平安

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

油價漲「95能改加92？」　中油解答

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面