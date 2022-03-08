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學測數A爆難遭控出題有問題　大考中心否認指依規定處理

▲▼ 大考中心主任周兆民說明今年學測成績。（圖／記者許敏溶攝）

▲ 大考中心主任周兆民（左）否認今年數A未使用題庫。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年學測數A號稱「史上最難」，讓大考中心出題穩定度備受各界批評，現更傳出是大考中心為了迴避數學科研究人員，導致未使用題庫題，數A才會這麼難，大考中心主任周兆民今天（8日）稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問則否認這項指控，周兆民表示，今年數A有使用題庫，而該名研究人員雖有子女應試，但都有依照規定未參與命題，且有2年未接觸題庫。

今年學測數學首次分拆考數A與數B，被譽為史上最難的數A，今年滿級分僅有789人，佔報考學生比例僅0.99%，創下11年新低，大考中心主任周兆民日前坦言，在設定考題難易度時，今年數A滿級分人數不到1%的確偏低，未來命題將會有所調整。

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不過，今天卻傳出，今年數A這麼難，是大考中心為了迴避數學科研究人員，導致未使用題庫題，但大考中心則否認。

周兆民表示，所有學測考科都會使用題庫命題，這是大考中心一直以來的原則，不會因為有研究人員子女要參與學測就不使用題庫。

周兆民強調，命題絕對有採用題庫題，而針對研究人員，大考中心也訂定相關迴避要點，規定若有三親等內家人應試，像是研究人員的姪女等，都不可以參與命題、審題，而該名研究人員雖有子女應試，但都有依照規定未參與命題，已經有2年未接觸題庫，中心內的人員都很清楚規定。

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