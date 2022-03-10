學測未簽名扣一級分變「一罪兩罰」　立委曝不滿學生想打官司

▲教育部長潘文忠說明學測未簽名被扣一級分影響。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

今年學測首度新增「確認後考生簽名欄」，但高達5766人次的考生未依規定簽名被扣一級分，事件讓社會炸鍋，多位立委今早指出，這樣簽名被第一線的校長與師長認為沒意義，也扣分數也太重，更可能因為今年分科測驗不考數乙而變成一罪兩罰，不滿學生可能要打官司，希望大考中心說清楚，到底要用扣一級分或不扣一級分的方式，並沿用到分科測驗的級分計算；教育部長潘文忠則回應，會以極小化方式來處理，這個月結果會出來。

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▲大考中心主任周兆民（左）說明今年學測成績。（圖／記者許敏溶攝）

今年學測首度新增混合題型，答案卡改為「卷卡合一」，考生得在答題卷上簽名，但今年卻高達5766人次的考生，因為未在簽名欄上簽名而被扣減一級分，也是大考中心新規定上路以來，考生因單一違規事件被扣分人數最多的紀錄，佔所有考生卷數比例的0.84%，引發社會炸鍋。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠針對業務概況進行報告並備質詢，包括國民黨籍立委林奕華、萬美玲、張廖萬堅等朝野立委，都針對今年學測高達5766人次的考生未簽名被扣一級分、數A太難等議題而批評大考中心宣導不力。

林奕華指出，高達5766人次的考生因為沒簽名被扣一級分，佔所有考生卷數比例的0.84%，詢問大考中心到底有多少人，大考中心至今不敢說，若用人數來計算，比例可能更多，而第一線的校長與師長都認為，這樣簽名根本沒意義，也扣分數也太重。

林奕華進一步表示，因為今年分科測驗不考數乙，在分科測驗採用學測數學成績後，影響後可能會扣更多級分，到時候變成一罪兩罰，有聽說不滿學生可能要去打官司，而這幾年數學難度就像雲霄飛車，大考中心每年都說會檢討，但結果還是一樣。

立委萬美玲也指出，大考中心，高達5766人次的考生因為沒簽名被扣一級分，真的太多，更重要的是，今年分科測驗要使用數學成績，希望大考中心說清楚，沿用到分科測驗的級分計算，到底要用扣一級分或不扣一級分的方式，希望大考中心盡快對外說明。

潘文忠則說，過去實施入學考試時都會要考生簽名，當時是由老師親自跟學生核對，因為會影響學生考試，故改成由學生自己簽名，簽名是有確認意義，確認是本人親自應考試，會要求大考中心多加宣傳；至於未簽名導致可能一罪兩罰問題，會以極小化方式來處理，分科測驗的簡章公布前一定要討論完，大考中心正在處理，結果這個月會出來。

