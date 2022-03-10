數A太難「大考中心主任下台負責？」教長未正面回應

▲立委黃國書質問教育部長潘文忠，大考中心主任周兆民是否該為數A太難負責下台。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年學測首度新增「確認後考生簽名欄」，但高達5766人次的考生未依規定簽名被扣一級分，史上最難數A滿級分僅789人，讓社會炸鍋，連民進黨籍立委黃國書也不滿，今天（10日）在立法院質問教育部長潘文忠，大考中心主任周兆民是否該下台負責？潘文忠則回應，今年學測和往年不太一樣，相信大考中心對數A、B會有更好經驗，也會請大考中心在一個月內提出檢討報告。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠針對業務概況進行報告並備質詢，包括林奕華、萬美玲、張廖萬堅等朝野立委，都針對今年學測高達5766人次的考生未簽名被扣一級分、數A太難等議題而批評大考中心，黃國書更認為周兆民是否應該下台負責。

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▼ 立委黃國書認為大考中心主任周兆民應該為數A太難負責下台。（圖／記者許敏溶攝）

黃國書說，2020年時，因為數學考題太簡單，造成數學滿級分人數暴增「嚴重超篩」，當時大考中心主任張茂桂下台請辭，今年數A太難，還有高達5766人次的考生未依規定簽名被扣一級分，「大考中心主任應該辭職下台嗎？」

▲教育部長潘文忠到立院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠並沒有正面回應周兆民是否該下台，隨後會大考中心緩頰說，今年學測和往年不太一樣，首度將數學分為數A、B，其他科目並沒有發生數A的狀況，希望讓大考中心在這次基礎上繼續努力。