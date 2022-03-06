東港恐怖旅行團爆傳播鏈！高雄自助餐女確診　果貿5000人篩檢出爐

▲高雄市左營果貿社區3天篩檢結果 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄4日新增1例本土確診病例，個案是30多歲女性，是在有「高雄小香港」之稱的果貿社區一家自助餐店工作，目前感染源不明。後來她的家人陸續確診，但因為他在左營區大偉自助餐工作，為了要揪出「隱形傳播鏈」，左營設置篩檢站，2天篩檢5098人，結果全是陰性。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，案20832是30多歲年輕女性，在果貿社區自助餐外場工作，在疫調當中，她只接種一劑BNT，足跡上因涉及跨縣市，疫調過程還有諸多需要釐清，她在2月27日至3月1日到自駕到花東旅遊，3日因身體不適，出現發燒、身體嚴重痠痛症狀，因此到診所就醫，醫師評估後給予快篩試劑，當場呈現陽性反應，並轉銜到衛生單位由專責醫院繼行採檢，一採Ct值31，收治住院後再次採檢，Ct值是20，評估為新感染將持續匡列疫調。

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▲高雄市左營果貿社區2天篩檢結果 。（圖／高雄市政府提供）

衛生局也公布個案相關足跡，2月24日至26日、3月2日曾在大偉自助餐上班，2月24、25日曾到高雄市餐飲公會職業訓練中心櫃台辦手續繳費，26日曾到小7榮夏門市。為了揪出隱形傳播鏈，所以在果貿社區籃球場設置篩檢站，陳其邁在6日記者會說：「非常謝謝果貿三位里長，還有公所衛生所同仁配合和居民配合，總計採5098個人，目前無個案，因為在果貿裡的大尾自助餐，實聯制物份其實做得不理想，所以我們很難具體掌握誰有去誰有接觸，所以再次拜託實聯制部分」。他也同時強調：「高雄現在社區採檢狀況相對安全」。

▲高雄市5日防疫記者會，陳其邁說明果貿社區篩檢結果。（資料圖／高雄市政府提供）