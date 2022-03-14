桃園連環燒「空污引爆民怨」　緊急成立跨局處大型倉儲防災小組

▲市長鄭文燦下令，成立跨局處大型倉儲防災專案小組。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

美福和家樂福兩大公司、位於桃園蘆竹區和楊梅區的倉儲，近日內相繼發生大火，引發嚴重空氣污染，民怨炸鍋！市長鄭文燦14日於市府防疫專案會議指示，將由消防局、經發局、環保局、建管處等局處組成大型倉儲防災輔導專案小組，進行防救災措施體檢，並清查轄區內大型倉儲運作情形。

▲家樂福楊梅區倉儲大火。（圖／市府提供）

鄭市長表示，桃園倉儲物流業發展迅速，但公共安全不能打折，雖出現火災事故，但是必須從中檢視缺點，加強安全管理規範。據指出，全台最大的牛肉進口商美福公司，位於桃園市蘆竹區長安路的倉儲倉庫，10日晚間發生大火，持續多天悶燒，迄今無法滅火之際，未料，家樂福楊梅倉儲14日淩晨發生大火，猛烈火勢造成濃煙直竄天際，相當駭人！

針對桃園多天來，陸續發生觀音區永光化工、蘆竹區美福、楊梅區家樂福三起工廠、倉儲的重大火警，造成嚴重損失及空氣污染，市長鄭文燦今天表示，針對桃園不斷產生的大型批發倉儲及物流中心，必須要進行全方位體檢。

而桃園也因為在多天內，相繼發生重大火警，致大火發生地的方圓5公里處週邊地區，空氣中瀰漫難聞惡臭，引發桃園多個臉書社群質疑近年來，桃園市龜山、蘆竹、大園、楊梅等區鄰近交流道週邊，如雨後春筍般四處興設的大型倉儲和物流中心「消防安檢」、「違章工廠」等相關設施的討論。