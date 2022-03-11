吳斯懷質疑南韓裝反飛彈挑釁陸方　鄭文燦：這不像將軍該說的話

▲桃園市長鄭文燦11日受訪，針對吳斯懷指稱南韓裝反飛彈系統是在挑釁陸方之說法時表示，這不像是做過將軍的人該說的話。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨籍立委吳斯懷指南韓裝設反飛彈系統是挑釁陸方說法，桃園市長鄭文燦11日受訪時表示，保護自己當成挑釁對方，這不像是做過將軍的人該說的話；此外，針對下屆桃園市長民進黨參選人議題，鄭文燦強調，目前由黨主席徵召，徵召前有一定規則，黨主席會做周延與完整的考慮。

▲桃園市長鄭文燦今天出席「桃園市歷屆鄉鎮長聯誼餐會」活動，與前縣長吳伯雄、朱立倫等人互動愉快。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市長鄭文燦今天中午出席「桃園市歷屆鄉鎮長聯誼餐會」活動，出席者包括前桃園縣吳伯雄、許信良、朱立倫與代理縣長許應深、黃敏恭，還有各歷屆縣市議會議長、鄉鎮市長與代表會主席等人。

會前，鄭文燦接受媒體聯訪，媒體提問國民黨籍立委吳斯懷指稱，南韓裝反飛彈系統是挑釁中國的說法。鄭文燦指出，把保護自己當挑釁對方，這不像是做過將軍的人該說的話。

另外，媒體也關心民進黨下屆桃園市長參選人選？有參選人擔心黨中央會推派空降人選？市長的看法如何？

鄭文燦認為，民進黨一定會推出最好、最強，最能帶領桃園繼續進步，推動桃園成為更具有競爭力的城市，選對會以及黨部，都會做非常完整、周延的考慮；至於人選問題，鄭文燦強調，目前所通過是由黨主席徵召，徵召前有一定規則，我想黨主席會做周延且完整的考慮。

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