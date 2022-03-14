桃園美福倉儲悶燒4天　難滅火原因曝...超過「大鋼牙」極限了

▲桃園美福倉儲大火悶燒多天，引發各界關注。（圖／消防局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區美福倉儲倉庫10日晚間發生大火，迄今仍持續悶燒中！市長鄭文燦14日視察美福倉儲火場處理情形表示，美福倉儲為超大型的密閉式建築，4到7樓是主要起火及濃煙密布的區域，市府消防局已用大型機具大鋼牙打開6樓以下的牆面，採外部滅火的方式，後續滅火方案會尊重現場指揮官的專業判斷。

▲鄭文燦視察美福倉儲火場處理情形。（圖／市府提供）

針對仍持續悶燒中的美福倉儲，已由美洲豹高效能化學消防車及雲梯消防車同時作業，進行排煙、降溫、滅火，目前火場已逐漸控制。鄭文燦指出，大鋼牙的極限為32公尺，而此棟建築物樓高達36公尺。因此，目前7樓仍有許多濃煙及悶燒情形，消防局團隊正在評估由內部滅火的可行性及安全性，後續滅火方案會經過仔細討論後決定，一切尊重現場指揮官的專業判斷。

▲美福倉儲大火，消防人員全力搶救。（圖／消防局提供）

鄭文燦表示，倉儲業的規模和體積較大、物品較多，必須提高防災規範。針對桃園近日多起大型批發倉儲及物流中心火警事件，市長強調，市府將進行全方位體檢，已請各各消防大隊著手清查轄區內倉儲物流業，由專案小組督導，進行防災設計、防災程序等各項檢查及演練，加強倉儲業的防災準備。

鄭文燦說，今日上午楊梅區家樂福物流中心的火場已控制住，它屬於一般式倉儲，濃煙比較大，但已逐漸滅火。包括消防局長謝呂泉、警察局長陳國進、經發局長郭裕信、環保局長呂理德、新聞處長詹賀舜、蘆竹區長蔡世志、工策會總幹事陳家濬皆一同視察。