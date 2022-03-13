桃園家扶志工授證表揚　鄭文燦：感謝經年累月保持關懷溫度

▲桃園家扶志工授證表揚。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦12日出席台灣兒童暨家庭扶助基金會、辦理的「2022年桃園志工授證表揚暨春節感恩餐會」表示，家扶中心是天使守護者，也是許多人生命中的貴人，參加家扶的每個志工，都是抱著默默付出的心，手心向下，經年累月保持著關懷的溫度，非常不簡單。

鄭文燦說，今天表揚服務各達10年、15年、20年、30年資深暨績優志工共16名，以及卸任志工隊隊長3名，感謝家扶志工們在政府提供的社福資源之外，以專業跟愛心，為扶助家庭提供溫暖的照顧，讓受照顧者有向上、努力進取的心，讓台灣社會更溫暖、更有力量。

受表揚名單如下：

1.服務滿10年，計7名：(1)中壢溫媽媽愛家服務隊-何双妹、吳麗珠、羅素珠、張櫻蘭、黃玉姬。(2)桃園溫媽媽愛家服務隊-陳瑞蘭、簡寶珠。

2.服務滿15年，計5名：(1) 中壢溫媽媽愛家服務-許秋玲、陳功懿、林秀枝士、黃翔禾。(2) 桃園溫媽媽愛家服務隊-俞台珍。

3.服務滿20年，計3名：桃園溫媽媽愛家服務隊-簡美玲、楊英蘭、徐素珍。

4.服務滿30年，計1名：家扶之友會-黃聖郎。

5.卸任隊長，計3名：

(1) 桃園溫媽媽愛家服務隊：卸任段孟芬、新任吳碧珠。

(2) 大溪志工隊-卸任邱明月、新任許秀珠。

(3) 家扶之友會-卸任黃聖郎、新任陳義權。

6.續任隊長，計2名：(1) 中壢溫媽媽愛家服務隊-賴秀芬。 (2) 展愛服務隊-劉建均。包括市議員吳宗憲、李光達、周玉琴、彭俊豪、舒翠玲、社會局長鄭貴華、中壢區長鄭詩佃、家扶基金會扶幼主委陳鄭權、家扶中心主任張伏杉等均一同出席活動。