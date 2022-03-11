桃園連6天本土+0　鄭文燦：3所學校635名師生採檢均陰性

▲桃園市長鄭文燦11日主持市府防疫專案會議時表示，桃市已連續6日本土確診個案+0，其中3所學校635名居隔師生採檢均為陰性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦11日上午主持市府防疫專案會議時指出，目前桃市疫情逐漸收斂，桃園已連續6日本土個案「+0」，市府將逐步恢復各項活動與館舍營運，如桃園購物節、地景藝術節等活動已陸續恢復。此外，3所學校居隔635名師生採檢結果均為陰性，將於下週一（3/14）日復課。

鄭文燦指出，迷笛幼兒園群聚感染案已收斂控制，因確診個案停課的學校監測期至3月11日，市府已於昨天完成富林國小、觀音國小、米迪幼兒園居隔師生等635人二採，結果全部陰性，將於今日晚間12時解除隔離，3所學校師生預計3月14日復課。另外，新街國小居隔師生今日已採檢完畢，採檢也是全數陰性，也將於3月14日復課。各級學校教學活動將依照教育部防疫規範陸續恢復正常，請學校持續落實防疫規範，做好必要健康監測與防疫措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市府籲請65歲以上市民踴躍接種疫苗，已提高疫苗覆蓋率，還可獲得中央與市府發放700元禮券與桃園好米等好禮。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也提及，目前桃市65歲以上長者一、二、三劑疫苗接種率為六都第一，市府為提高疫苗覆蓋率，規劃全市65歲以上長者、55歲以上原住民長者接種專案，將安排於3月14日於全市23處社區接種站接種莫德納與高端疫苗，除透過民政系統發放通知單外，未收到通知單但符合施打資格不在籍長者也可接種，市府將同時提供免費愛心計程車服務，籲請社工員協助獨居長者外出接種疫苗，居服員則可運用長照交通車，協助照顧對象出門接種。

此外，接種疫苗宣導品除中央500元禮券外，桃市另加碼200元禮券，共可領取700元禮券及桃園好米一包。鄭文燦說，提升整體市民及長者疫苗覆蓋率，可提高保護力、預防重症，也有助未來階段性解封，鼓勵所有符合資格的市民朋友踴躍施打疫苗。

【更多新聞】

►腦遭鋼筋貫穿奇蹟存活有先例 劉邦友血案倖存者鄧文昌肢體半癱

►吳斯懷質疑南韓裝反飛彈挑釁陸方 鄭文燦：這不像將軍該說的話

►國民黨中常委傳換票賄選風波 朱立倫：為防弊才分區選舉