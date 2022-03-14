桃園美福、家樂福兩倉儲大火！　鄭文燦下令全方位體檢

▲鄭文燦下令全方位體檢，全市大型批發倉儲及物流中心。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

家樂福楊梅倉儲14日淩晨發生大火，猛烈火勢造成濃煙直竄天際，相當駭人！桃園多天來陸續發生三起工廠、倉儲的重大火警，造成嚴重損失及空氣污染，市長鄭文燦今天表示，針對桃園不斷產生的大型批發倉儲及物流中心，必須要進行全方位體檢。

鄭文燦說，全方位體檢包括防災設計、救災的一些準備工作，市府將要求消防局各個大隊針對轄區倉儲物流業進行清查，會有一個專案小組來進行督導，進行各種檢查跟演練。

桃園市蘆竹區的美福倉儲，是在10日發生大火，到今天倉儲還在持續悶燒中。市長鄭文燦上午前往美福倉儲火場，了解處理進度時表示，美福倉儲是超大型的密閉式倉儲，建築的方式比較特別，從4樓到7樓是主要的起火及濃煙密布的地方，目前用大鋼牙已經把6樓以下的牆面打開，進行排煙、降溫跟滅火，目前採取外部滅火的方式，所以美洲豹跟雲梯消防車在6樓以下進行降溫滅火。

不過在七樓的部分，因為大鋼牙極限只到32公尺，這個建築物高達36公尺，因此七樓層仍然有許多濃煙跟悶燒情況，現在要評估從內部滅火的可行性跟安全性，由消防局團隊按照消防專業來判斷。美福倉儲也非常配合，在各個層面，希望能夠火場控制後，後續滅火方案會經過仔細的討論來決定，這一切會尊重指揮官的判斷。

有關上午楊梅區梅獅路家樂福股份有限公司倉儲火警，鄭文燦說，濃煙比較大，不過該倉儲屬於一般式的倉儲，現在火場已經控制住，逐漸滅火。桃園市於10日陸續發生觀音永光化工廠、蘆竹美福倉儲、家樂福楊梅倉儲大火，衍生空氣污染，民眾於臉書社群，相互提醒這幾天「關緊門窗，少外出」訊息。