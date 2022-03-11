親俄民兵戰死竟淪「屍疊屍」　俄軍驚傳殘殺同袍！只因救了平民

Армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні Такий же карт-бланш на розстріл даний щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей. Про це на відео СБУ говорить один із російських загарбників, якого підстрелили свої... У перший же день війни його колона отримала наказ оточити Харків. Усіх цивільних, хто намагався виїхати, розстрілювали. Та коли на місце під’їхали українські силовики і зав’язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці. Їхні ж колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїм. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео – поранили в ноги. І він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки. Тепер він – важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ і будуть передані в суд! Розплата за війну в Україні неминуча! І такою ж неминучою є наша перемога! Слава Україні! #СТОЇМО #ЗупинимоОкупантів #stoprussia