北約、各國使館駐地！烏西部大城遭俄空襲　20萬難民苦等入境波蘭

▲烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）安置超過20萬難民。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）遭到空襲，有8枚俄軍導彈擊中位於小鎮亞沃利夫（Yavoriv）的國際維和與安全中心。利維夫距離波蘭僅80公里，目前安置了超過20萬名烏克蘭難民，此處也是烏俄戰爭爆發後，北約與多個國家外交使館的駐紮地。

利維夫小鎮亞沃利夫（Yavoriv）距離波蘭不到25公里，而位於該鎮的國際維和與安全中心（IPSC）在13日遭8枚俄軍導彈襲擊。烏克蘭武裝部隊陸軍學院發言人米羅諾維奇（Anton Mironovich）表示，攻擊未造成任何人死亡，但傷者消息仍在釐清。

《路透社》報導指出，國際維和與安全中心是波蘭西部最大的軍事訓練設施，該棟建築裡包含一個士兵訓練中心，主要用於執行維和任務，傳統上是北約進行聯合演習的地方。除此之外，利維夫也是難民撤往波蘭的重要過境點，目前安置了超過20萬名烏克蘭難民。

利維夫是烏克蘭西部重要據點，在烏俄戰爭爆發之際，北約（NATO）就將派駐在基輔的部分人員遷往利維夫；多個西方國家也早在戰爭爆發前，就將外交官從基輔撤往利維夫，此城市也是多個國際媒體的駐紮點。