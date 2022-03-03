烏克蘭政府PO俄軍殘屍照　澤倫斯基：一周摧毀「邪惡入侵計畫」

▲烏克蘭首都基輔附近，一名男子看著躺在軍車旁的俄羅斯士兵遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭內政部及國安局在Telegram發布俄軍遺體殘缺的恐怖照片及戰俘認罪影片，其中一名俄國士兵哭著承認，「我們正在殺害沒有做錯任何事的平民。」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）2日晚間表示，俄國多年來精心制定邪惡入侵計畫，卻一周就被烏克蘭摧毀；如今敵方士氣潰散，「我們阻止了他們，並且擊潰了他們。」

▲3月1日，烏克蘭首都基輔附近的道路上，一輛軍事車輛內出現士兵遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲3月1日，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）遭到砲擊，市政廳大樓附近多人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



烏克蘭官方釋出畫面中，陣亡俄軍臟器外露，或陳屍在被炸毀的俄軍坦克旁，甚至還有燒焦或血淋淋的遺骸散落路邊。一名被俘俄兵宣稱，俄軍殺害受傷同袍，不顧陣亡者遺體，甚至沒有通知親屬。有人說，「讓普丁看看這個，真的夠了，這裡就像一座大型絞肉機，孩子們正被殺害。」有人哭著打電話給親友，「我成了烏克蘭的戰俘。我們被派來這裡時，被告知要擔任維和人員 ……但戰爭現在爆發，我們就是侵略者。」

▲澤倫斯基對歐盟視訊演說。（圖／路透）

澤倫斯基表示，烏克蘭軍隊、邊境巡警、領土防衛隊甚至普通農民每天都會抓到敵兵，但所有俘虜都說「不知道自己為什麼在這裡」，「他們不是超級強國的戰士，而是被利用的困惑孩子。儘管人數多了數十倍，敵方士氣卻在不斷惡化。」

澤倫斯基還說，占領者在烏克蘭「不會獲得和平、食物或片刻安寧，只會得到拒絕，一個有力的拒絕。」他也提到百姓對俄軍的反抗，「人們阻擋道路，走到敵軍車輛前方，此舉極度危險，卻也如此地勇敢。」

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