烏克蘭政府PO俄軍殘屍照　澤倫斯基：一周摧毀「邪惡入侵計畫」

▲烏克蘭首都基輔附近,一名男子看著躺在軍車旁的俄羅斯士兵遺體。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

烏克蘭內政部及國安局在Telegram發布俄軍遺體殘缺的恐怖照片及戰俘認罪影片,其中一名俄國士兵哭著承認,「我們正在殺害沒有做錯任何事的平民。」烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)2日晚間表示,俄國多年來精心制定邪惡入侵計畫,卻一周就被烏克蘭摧毀;如今敵方士氣潰散,「我們阻止了他們,並且擊潰了他們。」

▲3月1日,烏克蘭首都基輔附近的道路上,一輛軍事車輛內出現士兵遺體。(圖/達志影像/美聯社)

▲3月1日,烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)遭到砲擊,市政廳大樓附近多人死亡。(圖/達志影像/美聯社)



烏克蘭官方釋出畫面中,陣亡俄軍臟器外露,或陳屍在被炸毀的俄軍坦克旁,甚至還有燒焦或血淋淋的遺骸散落路邊。一名被俘俄兵宣稱,俄軍殺害受傷同袍,不顧陣亡者遺體,甚至沒有通知親屬。有人說,「讓普丁看看這個,真的夠了,這裡就像一座大型絞肉機,孩子們正被殺害。」有人哭著打電話給親友,「我成了烏克蘭的戰俘。我們被派來這裡時,被告知要擔任維和人員 ……但戰爭現在爆發,我們就是侵略者。」

▲澤倫斯基對歐盟視訊演說。(圖/路透)

澤倫斯基表示,烏克蘭軍隊、邊境巡警、領土防衛隊甚至普通農民每天都會抓到敵兵,但所有俘虜都說「不知道自己為什麼在這裡」,「他們不是超級強國的戰士,而是被利用的困惑孩子。儘管人數多了數十倍,敵方士氣卻在不斷惡化。」

澤倫斯基還說,占領者在烏克蘭「不會獲得和平、食物或片刻安寧,只會得到拒絕,一個有力的拒絕。」他也提到百姓對俄軍的反抗,「人們阻擋道路,走到敵軍車輛前方,此舉極度危險,卻也如此地勇敢。」

Ukrainian citizens and employees of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant showing immense bravery as they block a road with vehicles and their own bodies to stop Russian terrorists from passing. I’m not going to lie, this has me in tears. pic.twitter.com/gmPtqNEXmV