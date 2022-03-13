衝突恐變成三次大戰！　川普：若我在白宮「普丁不會入侵烏克蘭」

▲美國前總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普12日表示，如果他還在白宮的話，俄羅斯就絕對不會入侵烏克蘭，「我是近40年來唯一沒有讓美國捲入任何新衝突的總統。」他也提到，俄羅斯總統普丁不會停止軍事行動，烏俄衝突可能會演變為第三次世界大戰。

川普（Donald Trump）在南卡羅來納州的集會上表示，若他還在白宮的話，俄羅斯就不會入侵烏克蘭，而現在普丁不會停止軍事行動，「這可能會導致第三次世界大戰，我知道發生了什麼，因為如果你認為普丁會停止，那麼情況就會變得越來越糟。」

Former US President Donald Trump addressed supporters last night at a rally in Florence, South Carolina.



Donald Trump: "The fake news said my personality would get us into a war. But actually, my personality is what kept us out of war." pic.twitter.com/4rvwa8Ffws — talkRADIO (@talkRADIO) March 13, 2022

川普提到，沒有人能比他對俄羅斯更強硬，「我是近40年來唯一沒有讓美國捲入任何新衝突的總統，把我們的軍隊帶回來，我把我們的孩子們帶回家。」他強調，「我是21世紀以來唯一一個讓俄羅斯沒有入侵任何國家，也沒有其他國家入侵他國的總統。」

川普表示，過去假新聞都說，他的人格特質會讓美國捲入戰爭，「但實際上，是我的人格特質讓我們遠離戰爭。」