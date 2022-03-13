俄國入侵烏克蘭「台灣人該怎麼看？」　BBC點出3大啟示

▲俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《BBC中文網》於12日報導，台灣社會高度關注烏俄戰爭，因為台烏都面臨強權鄰國的武力威脅，因此不僅感同身受，也關心烏克蘭局勢將如何影響兩岸發展。文內整理出最受關注的3大問題與解答，分析烏台局勢差異。

一、烏俄戰爭可能如何影響台海關係？

學者認為，烏俄戰爭將影響北京武統思維的「決策」及「時程」二大面向。

澳洲大學亞太學院講師宋文笛指出，即使俄羅斯這種核武軍事強國，也很難有效運用閃電戰術攻下烏克蘭，這讓北京的軍事策略人士「再度三思」，除非中國軍事優勢大幅提高，否則武統台灣不會成功，「中國在台灣議題上的軍事冒險主義傾向將會弱化，也就是說，北京武力解決台海問題的意願與急迫性都會下滑。」

英國倫敦大學亞非學院中國研究院教授曾銳生認為，中國對台動武只是時間早晚問題，尤其如果習近平持續掌權的話肯定會這麼做；但北京將從俄國受挫「汲取教訓」，花費更多時間做好準備，導致對台用武的時程「一下子往後推好幾年」。

▲習近平及普丁在2022北京東奧開幕前會面。（圖／路透）

二、中國會不會效法俄羅斯武統台灣？

烏俄戰爭爆發後，台灣社會一派輿論主張「今日烏克蘭、明日台灣」，另一群人卻認為「小國不要挑釁大國，否則會跟烏克蘭一樣。」

曾銳生認為，烏台局勢完全不同，「兩者沒什麼好比的」。首先，烏克蘭不是北約成員國，也不在美國重要戰略位置上，台灣則是美國印太戰略上的重要一環，能夠依據1979年《台灣關係法》獲得華府提供的防禦性武器，確保擁有足夠防衛能力。

此外，從戰略角度來看，台灣四面環海，不像烏俄兩國陸路相連，「攻打台灣比攻打烏克蘭更困難。就算俄羅斯最後打下烏克蘭，也不代表中國能打下台灣。」

▲民眾舉著烏克蘭及美國國旗。（圖／達志影像）

三、若中國出兵，美國會不會協防台灣？

不論是美軍撤兵阿富汗，或在烏克蘭戰爭未能採取軍事行動，台灣社會都出現「疑美論調」，宣稱華府只在乎自身利益，根本不會出兵協防台灣。

宋文笛說明，中國、俄羅斯及烏克蘭都偏向軍事陸權國家，美國及台灣則偏向軍事海權國家。因此，華府在烏克蘭實施軍事干預的難度、成本及有效性，都比支持台灣還要高得多；華府主要盟友，包括日本、澳洲也都是海權國家，若台海發生戰爭，對台灣更容易做出安全貢獻；尤其考量到美國印太戰略牽動中國問題，也更願意對台投入資源與精力。

曾銳生也贊同台灣對於美國的印太戰略重要性，他認為，如果發生台海衝突，美國軍事介入的可能性很大，但台灣首先必須展現出如同烏克蘭人的保衛家園決心，如此一來，美國自然願意幫忙。

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