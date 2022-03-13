真香！6步驟完成「氣炸胡椒蝦」辣又涮嘴　吃到忍不住舔手指

記者黃君瀚／綜合報導

胡椒蝦是台灣夜市經典小吃之一，不少民眾一試成主顧，香辣氣味和酥脆口感最是讓人難忘。《168懶人料理》示範只要6步驟，在家就能簡單完成「氣炸胡椒蝦」料理，涮嘴程度吃到讓人忍不住會把手指頭舔乾淨！

食材：

蝦 半斤

阿順師胡椒鹽 1/2-1包

蒜仁 3瓣

辣椒 1根

蔥 2枝

鹽 少許

油 少許

米酒 少許

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作法：

1. 蝦子剪去頭部尖刺、眼睛處剪去蝦鬚、腹部剪去蝦腳、蝦尾剪去尖刺。

2. 用剪刀於蝦背剪下，開背，挑出腸泥。

3. 加點鹽巴，以清水抓洗乾淨，用廚房紙巾擦乾。

4. 取一深碗，放入胡椒鹽粉、少許油、少許米酒抓勻裹上胡椒鹽粉，放冰箱冷藏醃10-15分鐘。

5. 氣炸（烤）箱200°C 3分鐘預熱，烤盤放上烘焙紙，放入醃好的蝦子，200°C 5分鐘。

6. 翻面，灑上蒜末、辣椒圈、蔥花，再200°C 3分鐘就行啦。

小tips：

1. 胡椒鹽粉加油、加米酒，量不需要太多，要有點黏稠度，才能裹住蝦子。

2. 沒有胡椒鹽粉，可以用白胡椒粉、黑胡椒粉及鹽巴自行調配。

3. 蝦子建議還是要花點時間處理，尤其頭尾的尖刺，畢竟要用手剝殼的，要是被刺到吃蝦的心情就不美了。