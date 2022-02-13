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輕鬆處理剩年糕！3步驟完成「酥皮年糕＆年糕牛軋餅」　軟Q甜在心

記者黃君瀚／綜合報導

台灣有句俗諺是「甜粿過年、發粿賺錢」，過年時吃糕象徵著步步高升，《168懶人料理》應景示範2種料簡單的料理變化，最多3步驟就完成「酥皮年糕」和「年糕牛軋餅」，甜點吃在嘴裡甜上心頭，更能輕鬆清完剩下的年糕。

一、酥皮年糕

食材：
酥皮
甜粿（或紅豆年糕）
馬茲拉起司條（或起司片）
蛋液

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作法：
1. 甜粿（或紅豆年糕）及起司條都切成條狀，起司條要略小於年糕，年糕條上方放上起司條。
2. 酥皮室溫回軟，分切成適當大小，放上年糕及起司條，上下各2刀，左右兩側各切4-5刀，交叉編織包起後，表面刷上蛋液。
3. 烤盤放上烘焙紙，氣炸烤箱180°C 7分鐘，再200°C 2-3分鐘上色，就有牽絲好吃的酥皮起司年糕囉！

圖解step by step：

酥皮年糕&年糕牛軋餅（圖／《168懶人料理》）

▲紅豆年糕切片，再切成長條型。

酥皮年糕&年糕牛軋餅（圖／《168懶人料理》）

▲起司條或起司片切成略小於年糕的片狀，置於年糕上（也可不加）。

酥皮年糕&年糕牛軋餅（圖／《168懶人料理》）

▲酥皮放室溫回軟、對半切，再依年糕大小裁切，放上年糕及起司條，上下各2刀，左右兩側各切4-5刀。

酥皮年糕&年糕牛軋餅（圖／《168懶人料理》）

▲交叉編織包起，上下收一下邊。

酥皮年糕&年糕牛軋餅（圖／《168懶人料理》）

▲表面刷上蛋液。

酥皮年糕&年糕牛軋餅（圖／《168懶人料理》）

▲烤盤放上烘焙紙，氣炸烤箱180°C、7分鐘，再200°C 2-3分鐘上色。

酥皮年糕&年糕牛軋餅（圖／《168懶人料理》）

▲牽絲好吃的酥皮起司年糕完成。

二、年糕牛軋餅

食材：
蘇打餅乾
甜粿（或紅豆年糕）

作法：
1. 甜粿（或紅豆年糕）切成正方形，略小於蘇打餅乾。
2. 兩片蘇打餅乾中間夾上甜粿（或紅豆年糕），放入氣炸烤箱180°C 3分鐘就完成囉！

圖解step by step：

酥皮年糕&年糕牛軋餅（圖／《168懶人料理》）

▲年糕切成小方塊狀，比蘇打餅略小。

酥皮年糕&年糕牛軋餅（圖／《168懶人料理》）

▲兩片蘇打餅乾中間夾上。

酥皮年糕&年糕牛軋餅（圖／《168懶人料理》）

▲放入氣炸烤箱180°C 3分鐘。

酥皮年糕&年糕牛軋餅（圖／《168懶人料理》）

▲年糕牛軋餅出爐！

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168懶人料理年糕酥皮年糕年糕牛軋餅

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