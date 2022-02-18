蛋料理軟嫩口感升級！　6步驟完成「櫛瓜起司玉子燒」

記者黃君瀚／綜合報導

雞蛋料理有著百千種變化，光是玉子燒蛋捲類就能搭上各種食材，吃出截然不同的風味與口感。《168懶人料理》示範6個步驟將「櫛瓜起司玉子燒」端上桌，替蛋捲在軟嫩中增添口感，如果想感受日式風味也能額外加點糖。

食材：

蛋 3顆

起司 少許

櫛瓜 1/2條

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調味料：

日式醬油 0.5小匙

烹大師 1/4小匙

水 30ml

作法：

1. 雞蛋3顆，加入日式醬油1/2小匙、烹大師 1/4小匙、水30ml後，打散拌勻。

2. 開火熱鍋，筷子沾點蛋液點進鍋內，若凝結了就ok了，轉小火。

3. 紙巾沾點油後，整鍋刷上一層薄油，倒入一勺蛋液（或約1/3蛋液），晃動鍋子將蛋液攤平。

4. 等蛋液流動變慢，就用筷子／鏟子從前方往後捲起。

5. 再用紙巾刷一層薄油，將蛋捲移至鍋子前端，加入一勺蛋液（或約1/3蛋液），用筷子將前方的蛋捲鏟起一點，讓蛋液流進蛋捲底部，加上起司絲（片），等蛋液流動變慢，用筷子／鏟子從前方往後捲起。

6. 重複再次用紙巾刷一層薄油，將蛋捲移至鍋子前端，放上櫛瓜片，倒入剩下的蛋液，用筷子將前方的蛋捲鏟起一點，讓蛋液流進蛋捲底部，等蛋液流動變慢，用筷子／鏟子從前方往後捲起，稍微輕壓整形就可以啦！