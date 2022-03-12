「沒要緊，台灣交給我們」　蔡英文懷念李應元：常想起他溫暖笑容

▲蔡英文（左二）2015年訪美時，在李應元（左一）陪同下與媒體茶敘。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

前駐泰國大使李應元去年11月病逝，他的親友、幕僚們合力編撰記述他生平的新書《李應元：牽手一生護台灣》12日舉辦新書發表會，包含副總統賴清德、前副總統陳建仁、總統府資政葉菊蘭、民進黨立委管碧玲等政要出席。總統蔡英文則在序中回憶兩人共事的點滴，以及人生首度為候選人站台，就是2002年李應元參選台北市長一役，「我咬著牙也要上場大力推薦他」，並引述李常說的話表示：「現在換我要跟你說『沒要緊』，守護台灣的任務，我們會繼續堅持努力下去」。

《李應元：牽手一生護台灣》由台大名譽教授李鴻禧、李登輝基金會董事長李安妮、總統蔡英文、副總統賴清德、駐日大使謝長廷、前副總統陳建仁、詩人李敏勇、國史館館長陳儀深、前泰國駐台代表通才作序。

蔡英文在書中以「沒要緊，台灣交給我們」為題作序表示，她在擔任陸委會主委任內與李應元共事，在此之前，就常聽朋友們談起他的事蹟，例如放棄在美國優渥的生活，以「黑名單」身份闖關回台，躲藏14個月才被逮補，又不屈不撓地衝破威權高牆，解禁黑名單、廢除《刑法》第100條，讓台灣踏上民主轉型的道路。

蔡英文談及，2002年她在行政院會議上首度見到李應元，當時李應元剛接任行政院秘書長，是個「開會高手」，總是熱情、尊重大家的想法，並在意見不合時幽默地打圓場，有時搭配「沒要緊」及時解圍，「應元兄不僅是我的好朋友、老同事，也是民進黨重要的成員，過去30多年來，當我們勝選的時候，他隱身幕後不居功；當我們面對困境的時候，他總是義不容辭挺身而出，堅定地守護大家」。

蔡英文透露，她第一次為候選人站台，就是李應元2002年參選台北市長一役，「我咬著牙也要上場大力推薦他」，後來，當台灣面對軍事威脅的時候，李應元發起「牽手護台灣」活動，號召200多萬人站出來，完成不可能的任務，也向國際宣示守護台灣的決心。

去年，李應元因罹癌請辭駐泰代表職務返國就醫，蔡英文表示，「我有好幾次忍不住問了應元兄的情況，幕僚講著講著，不小心就紅了眼眶，其實大家平常都把不捨放在心裡」；她也說，在閱讀《李應元：牽手一生護台灣》這本書好幾個篇章時，都會想起當年共事的互動，也會想起李應元溫暖的笑容，還有那句常說的「沒要緊」，「現在換我要跟你說『沒要緊』，守護台灣的任務，我們會繼續堅持努力下去」。

《李應元：牽手一生護台灣》編輯委員群包括安平教育基金會董事長王錫河、幸福綠光出版社社長洪美華、行政院環保署長張子敬、弘光科技大學校長黃月桂、環保署副署長蔡鴻德、環境資源研究發展基金會董事長蘇金鳳；主要編撰者群包括環保署前主秘陳鴻達、前李應元大使辦公室主任林啟驊、李應元辦公室幕僚王如敏、黃巧逸、謝秉憲、財政部專委陳益明、李應元特助陳財能、新北市議員鍾宏仁、福住建設股份有限公司總經理簡學禮等9人。

▼賴清德出席《李應元 牽手一生護台灣》新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▼《李應元：牽手一生護台灣》書封。（圖／主辦單位提供）