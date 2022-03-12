蔡英文全副武裝視導最硬教召　發加菜金感謝「努力守護國家」

▲蔡英文視察206教召部隊。（圖／攝影中心攝）



記者陳家祥／台北報導

被外界稱為「史上最硬」的14天新制教召，12日迎來第8天，總統蔡英文下午前往林口南勢埔靶場視導操演狀況，並於結束後頒發加菜金勉勵隊伍。蔡英文在致詞時表示，守護國家除了國際聲援、協助外，還是要全民團結一致，「感謝大家一起為守護國家努力」。

蔡英文在下午3點抵達位於林口的南勢埔靶場，在聽完簡報後，著全副武裝到現場視察，科目包括步槍實彈射擊等。最後在視察完畢後，也頒發加菜金給部隊。

蔡英文致詞時表示，這次是首次新式教召，所以一定要來看後備軍人動員的情況，並聽取簡報、了解訓練情況，這次不僅時間延長、科目變多，更加精實嚴格。她表示，烏克蘭情勢更加證明，守護國家除了國際聲援、協助外，還是要全民團結一致。

蔡英文說，這次教召落實全民國防精神，貫徹「就地動員、就地作戰」原則，也就是說，每一位召員就在自己的戶籍戰術位置，預設戰場發生在自己的家鄉，這個訓練規畫除了讓暫時動員可以更加迅速，達成「仗在哪裡打、部隊就在哪裡訓」的目標，相信所有召員對於守護家園的向心力也會更加堅強。

蔡英文提到，這次教召，有人因為太太快要生產可以申請免召，但仍履行義務，也得到太太的支持；有很多人放下工作參與教召，要用這14天複習戰場技能，展現守護國家決心，也保護自己家人。同時也注意到教召行軍當中，有小學老師帶著學生加油，代表國人對國防的重視，也是推動全民國防的意義。

「配合教召的後備軍人以及家人的全體支持，感謝大家一起為守護國家努力。」蔡英文說，要請國防部，務必針對這次教召的執行情況，持續滾動檢討精進，強化後備戰力，讓守護國家更有力。