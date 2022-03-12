　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德憶「民主兄弟」李應元　「一生為台打拼，民主是他的名字」

▲▼賴清德出席《李應元 牽手一生護台灣》新書發表會 。（圖／記者李毓康攝）

▲副總統賴清德出席《李應元：牽手一生護台灣》新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

前駐泰代表李應元去年11月中旬辭世，副總統賴清德12日出席《李應元：牽手一生護台灣》新書發表會表示，「應元兄」是民主兄弟，他的名字是「勇敢」，未來要傳承他的精神，共同守護台灣這塊土地。鄭南榕遺孀、總統府資政葉菊蘭也追憶道，李應元對台灣的感情來自「無爭」，儘管政治這條路非常險惡、波濤洶湧，仍舊面帶笑容、懷抱對土地的愛。

李應元學生時期投入海外台獨運動，因而被國民黨政府列為「黑名單」，從政30年間，公職經歷橫跨黨政和駐外系統，在民進黨黨內人緣極佳。他的親友們合力編撰《李應元：牽手一生護台灣》一書，今天下午在李應元的母校台大公衛學院舉行新書發表會，包括賴清德、前副總統陳建仁、總統府資政葉菊蘭、環保署長張子敬、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委陳歐珀、管碧玲、鍾佳濱等政要均與會。

賴清德今天下午出席新書發表會感慨，今天看到這麼多李應元的親友出席新書發表會，代表他一生對這片土地的奉獻付出、對理想的堅持是不分黨派、派系，李應元過去堅持台灣民主、自由人權，為台灣人民所付出的努力，都是用沒辦法被超越的，他一生為台灣拚命，為人民打拼，「他就是民主兄弟『應元兄』，勇敢就是李應元的名字」。

賴清德細數近30年來與李應元相處的點點滴滴，包括年輕時到嘉義縣助選初次相識、2004年百萬人「牽手護台灣」，並透露擔任行政院長期間，從來不敢稱呼時任環保署長的李應元「李署長」，而是尊稱他「應元兄」，但李每每稱呼自己「院長」，顯示他謙卑的態度。

賴清德透露，2018年底內閣改組時，李應元還安慰他說：「你做的沒有錯，你要繼續努力」；他坦言，非常捨不得李應元的離開，他一生中無論是在海外或於「流轉」期間，致力追求台灣民主，其精神串連台灣整體團結，最重要的是，要傳承李應元的精神，共同守護這片土地。

葉菊蘭憶李應元無爭　「對土地的愛根本沒有考慮自己」

李應元早年留學美國，曾加入台獨聯盟，遭國民黨列為黑名單不得返國，但他仍偷渡回台，逃亡14個月後被逮補。葉菊蘭會中回憶說，1989年鄭南榕過世後，李應元「翻牆」返台並到家裡拜訪，來無影去無蹤，被捕時還拿著《自由時代週刊》，他在獄中笑臉迎人、神態自若，每每回過頭來安慰探監的親友，這就是李應元對台灣、同志、兄弟的情誼。

葉菊蘭回憶，2004年對本土政權來說，是非常辛苦的一段，當時李應元透過自己的情意，笑嘻嘻地到處奔走，把所有派系的人結合在一起，最終促成百萬人「牽手護台灣」，把那場仗打贏了。

葉菊蘭坦言，李應元對台灣的感情來自他的「無爭」，政治這條路非常險惡、波濤洶湧，從政者得有莫大勇氣才能堅持走下去，過去碰到某些「位子」的問題的時候，她常為李應元抱不平，但李因其寬大胸襟、對土地的愛，根本沒有考慮自己，「他在台灣『建國』的歷史上留下很多紀錄，他的情誼在這片土地、我們的國家深植在很多人心中，我們用這個來懷念他」。

此外，管碧玲分享，李應元是大家的「兄弟」、「工具人」，「我們有麻煩都找他，需要有人犧牲的時候都找他」，因此李曾擔任秘書長、副縣長、立法委員、勞動委員會主委、環保署署長，是擔任過最多政治職務的人；李應元在擔任環保署長期間，開會主持觀塘三接開發案，「多年後，人民用公投告訴你，你做對了」，李應元的人生沒有句點，而是一連串驚嘆號，他是我們的英雄，應該被寫進歷史。

《李應元：牽手一生護台灣》編輯委員群包括安平教育基金會董事長王錫河、幸福綠光出版社社長洪美華、行政院環保署長張子敬、弘光科技大學校長黃月桂、環保署副署長蔡鴻德、環境資源研究發展基金會董事長蘇金鳳；主要編撰者群包括環保署前主秘陳鴻達、前李應元大使辦公室主任林啟驊、李應元辦公室幕僚王如敏、黃巧逸、謝秉憲、財政部專委陳益明、李應元特助陳財能、新北市議員鍾宏仁、福住建設股份有限公司總經理簡學禮等9人。

▼賴清德細數與李應元互動的回憶。（圖／記者李毓康攝）

▲▼賴清德出席《李應元 牽手一生護台灣》新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▼《李應元：牽手一生護台灣》書封。（圖／主辦單位提供）

▲▼《李應元：牽手一生護台灣》書封。（圖／主辦單位提供）

►太閃！快把墨鏡戴起來

ET快訊
學生都討厭！　中一中女師8年前就遭學生列「不適任4缺失」
快訊／國1防疫遊覽車追撞6車！　5乘客急送防疫旅館
蔡英文全副武裝戴鋼盔！　視察新式教召發加菜金
盧布大貶值！　男在UNIQLO「大灑鈔票」沒人撿
快訊／北市30多歲女確診　足跡去過2間麵店、豆花冰店
蘋果街景車狂出沒「超過Google Maps？」　兩派戰翻
《甄嬛》女星爆紅後消失！　「崩壞近照」網全看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文擠下柯文哲登「IG人氣王」　竟是這部香港紀錄片助攻

賴清德憶「民主兄弟」李應元　「一生為台打拼，民主是他的名字」

蔡英文全副武裝視導最硬教召　發加菜金感謝「努力守護國家」

快訊／北市30多歲女確診　到過中正萬華「麵店、豆花店、環南市場」

LIVE／最硬教召過一半！蔡英文下午視導教召部隊

國民黨轟蘇貞昌「國會流氓 」　回擊蘇指蔣萬安像「街頭小混混」

騎鐵馬遶屏東！莊瑞雄攜手「小英青年軍」誓師　陳明文南下助陣

挨酸「街頭混混」蔣萬安冷回 　反問蘇貞昌：脾氣發完可以處理用電了？

拜登簽署法案禁不正確標示台灣　外交部感謝：正視台灣非中國事實

桃機「無預警停電」　蔣萬安喊蘇貞昌負責：快保證不再停電！

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

蔡英文擠下柯文哲登「IG人氣王」　竟是這部香港紀錄片助攻

賴清德憶「民主兄弟」李應元　「一生為台打拼，民主是他的名字」

蔡英文全副武裝視導最硬教召　發加菜金感謝「努力守護國家」

快訊／北市30多歲女確診　到過中正萬華「麵店、豆花店、環南市場」

LIVE／最硬教召過一半！蔡英文下午視導教召部隊

國民黨轟蘇貞昌「國會流氓 」　回擊蘇指蔣萬安像「街頭小混混」

騎鐵馬遶屏東！莊瑞雄攜手「小英青年軍」誓師　陳明文南下助陣

挨酸「街頭混混」蔣萬安冷回 　反問蘇貞昌：脾氣發完可以處理用電了？

拜登簽署法案禁不正確標示台灣　外交部感謝：正視台灣非中國事實

桃機「無預警停電」　蔣萬安喊蘇貞昌負責：快保證不再停電！

盤點喝水最重要9時機！營養師破解1公式算「每日最低飲水量」

「老師、前輩不一定是對的」！　主播張齡予挺中一中學生據理力爭

不是冷氣機！　過來人曝「1神家電最有感」：後悔太晚買

全台白色情人節5大浪漫約會地！夢幻玫瑰燈海、躺草皮慵懶看夕陽

陳時中力挺HBL　親臨小巨蛋觀賞4強戰

5部韓劇有超夯的OL髮型範本　朴敏英、孫藝真都愛鎖骨中長髮

蔡英文擠下柯文哲登「IG人氣王」　竟是這部香港紀錄片助攻

俄宣布：已摧毀烏克蘭軍方「無線電情報中心」　與近3500軍武設施

動力火車高雄巨蛋又秒殺！　樂翻：我們再度覺得很開心

快訊／國1防疫專車「未注意車前狀況」追撞　5名乘客急送防疫旅館

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

快訊／新北最新足跡　銀行、全家、家樂福、韓式料理店、親子樂園

最硬教召「中部第一梯」動員了！召員：心情不好

快訊／北市30多歲女確診　到過中正萬華「麵店、豆花店、環南市場」

快訊／網傳普丁出手「報復台灣」　吳釗燮：已報警

蘇貞昌再槓蔣萬安「街頭小混混」

蔡英文視導最硬教召發加菜金

蔣萬安冷回蘇貞昌：脾氣發完可以處理用電了？

蘇揆拒承諾不停電扯「反攻大陸」　侯友宜：讓人民覺得政府無能

感染源不明！北市公布家庭群聚案足跡　密集出沒東湖一帶

台菲互認疫苗證明　外交部：持台灣疫苗卡入境免隔離

快訊／北捷台大醫院站突冒濃煙、燒焦味

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

柯文哲再失大將！聯醫總院長黃勝堅重病請辭

蔣萬安問停電　蘇揆：你祖父說反攻大陸

更多熱門

相關新聞

311地震11周年！蔡英文稱台日「肝膽相照」　賴清德盼未來深化交流

311地震11周年！蔡英文稱台日「肝膽相照」　賴清德盼未來深化交流

311東日本大地震今（11日）屆滿11年，日本各界至今仍感謝台灣當年伸出援手，甚至捐贈了高達200億日圓的善款。總統蔡英文表示，台灣和日本是真心支持彼此的好朋友，日本在疫下6度贈台疫苗共達420萬劑，更讓我方感到友誼的可貴。副總統賴清德則說，朋友需要時給予援手，對於朋友幫助心存感激，這是台灣走向國際，一再展現的良善價值。

綠營有人推銷「陳建仁選北市」　他：要用2022來卡2024

綠營有人推銷「陳建仁選北市」　他：要用2022來卡2024

立委點名「雙陳」出戰北桃＝最佳組合！陳時中回應

立委點名「雙陳」出戰北桃＝最佳組合！陳時中回應

賴清德提醒習近平「別成為下個普丁」　敢打台灣要槓整個國際社會

賴清德提醒習近平「別成為下個普丁」　敢打台灣要槓整個國際社會

賴清德存款1年減少492萬　台南房貸1681萬

賴清德存款1年減少492萬　台南房貸1681萬

關鍵字：

李應元賴清德陳建仁

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

鳳梨曝砲友數量！全不戴套：先懷孕先娶誰

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

中一中師暴走：還在牽亡魂　3分鐘對話曝

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

中一中音樂課介紹牽亡魂師生互嗆　校方作出回應

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

具俊曄爆紅卻拒單飛「全為截肢隊友」！生子故事惹哭人

中共2027武統台灣？中國人大代表回應了

莉婭首揭離婚謝和弦2主因！爆「更不堪狀況」

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面