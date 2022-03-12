賴清德憶「民主兄弟」李應元　「一生為台打拼，民主是他的名字」

▲副總統賴清德出席《李應元：牽手一生護台灣》新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

前駐泰代表李應元去年11月中旬辭世，副總統賴清德12日出席《李應元：牽手一生護台灣》新書發表會表示，「應元兄」是民主兄弟，他的名字是「勇敢」，未來要傳承他的精神，共同守護台灣這塊土地。鄭南榕遺孀、總統府資政葉菊蘭也追憶道，李應元對台灣的感情來自「無爭」，儘管政治這條路非常險惡、波濤洶湧，仍舊面帶笑容、懷抱對土地的愛。

李應元學生時期投入海外台獨運動，因而被國民黨政府列為「黑名單」，從政30年間，公職經歷橫跨黨政和駐外系統，在民進黨黨內人緣極佳。他的親友們合力編撰《李應元：牽手一生護台灣》一書，今天下午在李應元的母校台大公衛學院舉行新書發表會，包括賴清德、前副總統陳建仁、總統府資政葉菊蘭、環保署長張子敬、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委陳歐珀、管碧玲、鍾佳濱等政要均與會。

賴清德今天下午出席新書發表會感慨，今天看到這麼多李應元的親友出席新書發表會，代表他一生對這片土地的奉獻付出、對理想的堅持是不分黨派、派系，李應元過去堅持台灣民主、自由人權，為台灣人民所付出的努力，都是用沒辦法被超越的，他一生為台灣拚命，為人民打拼，「他就是民主兄弟『應元兄』，勇敢就是李應元的名字」。

賴清德細數近30年來與李應元相處的點點滴滴，包括年輕時到嘉義縣助選初次相識、2004年百萬人「牽手護台灣」，並透露擔任行政院長期間，從來不敢稱呼時任環保署長的李應元「李署長」，而是尊稱他「應元兄」，但李每每稱呼自己「院長」，顯示他謙卑的態度。

賴清德透露，2018年底內閣改組時，李應元還安慰他說：「你做的沒有錯，你要繼續努力」；他坦言，非常捨不得李應元的離開，他一生中無論是在海外或於「流轉」期間，致力追求台灣民主，其精神串連台灣整體團結，最重要的是，要傳承李應元的精神，共同守護這片土地。

葉菊蘭憶李應元無爭 「對土地的愛根本沒有考慮自己」

李應元早年留學美國，曾加入台獨聯盟，遭國民黨列為黑名單不得返國，但他仍偷渡回台，逃亡14個月後被逮補。葉菊蘭會中回憶說，1989年鄭南榕過世後，李應元「翻牆」返台並到家裡拜訪，來無影去無蹤，被捕時還拿著《自由時代週刊》，他在獄中笑臉迎人、神態自若，每每回過頭來安慰探監的親友，這就是李應元對台灣、同志、兄弟的情誼。

葉菊蘭回憶，2004年對本土政權來說，是非常辛苦的一段，當時李應元透過自己的情意，笑嘻嘻地到處奔走，把所有派系的人結合在一起，最終促成百萬人「牽手護台灣」，把那場仗打贏了。

葉菊蘭坦言，李應元對台灣的感情來自他的「無爭」，政治這條路非常險惡、波濤洶湧，從政者得有莫大勇氣才能堅持走下去，過去碰到某些「位子」的問題的時候，她常為李應元抱不平，但李因其寬大胸襟、對土地的愛，根本沒有考慮自己，「他在台灣『建國』的歷史上留下很多紀錄，他的情誼在這片土地、我們的國家深植在很多人心中，我們用這個來懷念他」。

此外，管碧玲分享，李應元是大家的「兄弟」、「工具人」，「我們有麻煩都找他，需要有人犧牲的時候都找他」，因此李曾擔任秘書長、副縣長、立法委員、勞動委員會主委、環保署署長，是擔任過最多政治職務的人；李應元在擔任環保署長期間，開會主持觀塘三接開發案，「多年後，人民用公投告訴你，你做對了」，李應元的人生沒有句點，而是一連串驚嘆號，他是我們的英雄，應該被寫進歷史。

《李應元：牽手一生護台灣》編輯委員群包括安平教育基金會董事長王錫河、幸福綠光出版社社長洪美華、行政院環保署長張子敬、弘光科技大學校長黃月桂、環保署副署長蔡鴻德、環境資源研究發展基金會董事長蘇金鳳；主要編撰者群包括環保署前主秘陳鴻達、前李應元大使辦公室主任林啟驊、李應元辦公室幕僚王如敏、黃巧逸、謝秉憲、財政部專委陳益明、李應元特助陳財能、新北市議員鍾宏仁、福住建設股份有限公司總經理簡學禮等9人。

▼賴清德細數與李應元互動的回憶。（圖／記者李毓康攝）

▼《李應元：牽手一生護台灣》書封。（圖／主辦單位提供）