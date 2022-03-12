LIVE／最硬教召過一半！蔡英文下午視導教召部隊

▲陸軍步兵206旅新制教召11日實施實彈射擊。（圖／軍聞社提供）



記者陳家祥／台北報導

被外界稱為「史上最硬」的14天新制教召，12日迎來第8天，總統蔡英文也規畫在下午3點時，前往林口的南勢埔靶場，視導首批新制教召的操演狀況，同時也傳達對於國軍重整後備軍人系統的重視。《ETtoday東森新媒體》將全程直播。

「教召新制啟動！強化後備戰力！」蔡英文11日在臉書表示，自助人助，是烏克蘭面對俄羅斯侵略時最好的寫照。對於台灣而言，也只有提升自我防衛的決心和力量，才能捍衛國家主權與安全。

蔡英文說，這幾年來，我們不斷提升國防能量，其中，#強化後備戰力 更是重要的一環。上週，首批新制教召已經展開，除了從7天調整為14天，更加強各項科目訓練：於戰術位置施訓，了解自身戰時任務及守備位置，達成「立即動員、立即作戰」目標。增加夜間、野營外宿訓練及行軍累積十公里以上。射擊訓練與戰鬥教練：由12小時分別調整為28小時、56小時。

蔡英文表示，透過新制教召，我們要維持後備軍人的作戰能量，與常備部隊共同建立強韌防禦體系，達成「常後部隊一體」的目標。此外，去年我們也成立全民防衛動員署，要集合跨部會的能量，進一步邁向全民國防 。「不畏戰，不求戰」是我們堅守的原則，我們會讓世界看見，守護國家的決心。

