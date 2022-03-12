新埔站電扶梯失速下滑30旅客摔成一團　北捷道歉：煞車迴路異常

▲北捷新埔站。（圖／記者呂佳賢攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台北捷運新埔站昨（11日）發生電扶梯異常，導致旅客跌傷。北捷12日表示，對受傷旅客將持續關心慰問，而故障原因則為煞車迴路異常，目前已停用，並將故障零件送廠拆解檢查。

昨日22時26分新埔站月台往大廳電扶梯異常，上行電扶梯無預警下滑且隨即停機，當時約30位旅客搭乘，造成其中1名旅客腳踝扭傷，救護車協助送醫外，3名旅客輕微擦傷隨後自行離站，其餘受影響旅客起身後亦離站。

北捷發出聲明稿表示，對於受影響旅客，深感抱歉；對於受傷旅客，將持續關心慰問。事件發生後，維修人員及主管立即督導廠商漏夜維修，要求廠商應找出異常真因，並進行全面的改善，確保安全無慮。

北捷解釋，其場域內電扶梯均有嚴格的保養期程，該座電扶梯係委由臺灣奧的斯電梯股份有限公司負責維護，甫於今年3月7日完成月保養，功能顯示皆正常。廠商漏夜追查異常原因，說明係因煞車迴路異常，未立即煞車。

北捷強調，煞車功能是安全機制，功能失能異常非同小可，在無法獲得安全保障前，不可貿然啟用。已要求將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行專案檢查，不可再有類似故障發生。

北捷表示，對於事件中受傷和受影響旅客，「本公司深表歉意」，積極展開慰問和關懷，若有在事件中受影響而未留資料的旅客，也請洽車站詢問處或北捷客服中心。