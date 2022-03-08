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甩疫情陰霾！北捷2021流量年底就回溫　這站「穩坐131站之冠」

▲▼台北捷運市府站31日跨年夜9時許人潮狀況。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北捷運為通勤族重要交通工具之一。（圖／記者陳家祥攝）

記者王可岑／綜合報導

台北捷運不論對本地人或旅遊客來說，方便與多站的優點幾乎能解決大部分交通問題，根據北捷官網統計，近10年來，每年平均搭乘量為5723萬人次，儼然成為大台北地區最重要交通工具。

不過從2020年開始，全球受新冠肺炎疫情影響，不僅出門遊玩的人數減少，有些人更選擇自行駕車以確保不被感染的疑慮，這讓北捷的運輸量從幾乎每年每月正成長掉到全年負成長，在2021年5月，台灣引以為傲的本土疫情崩盤，本土感染病例極速飆升，全民自主居家防疫，6月北捷成長率為-76.20%，是從1996年營運以來單月成長率的最低數字，虧損不容忽視。

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台北車站勇奪「北捷2021全年單月進出站人流量」之冠

在北捷現有6主線、2支線和1纜車線的131站中，每站每天每月的流量大不同，以2021年全年數據統計，就以交叉在板南線與淡水線的「台北車站」包攬全年單月冠軍，撇除6至9月的疫情恢復期來說，進站、出站量皆能達到10萬以上，甚至維持在15萬左右，說是台北最大交通運輸樞紐一點也不為過。

而在全站中，進出站量全年吊車尾的，則是隸屬環狀線的「十四張站」，在5月疫情爆發後，5月23日更來到全年最低數字，僅90人進站、102人出站。

▲▼2021年台北捷運人流量數字。（圖／記者王可岑繪製）

▲2021年北捷上半年單月進出站人流量列表，點擊圖可放大。（圖／記者王可岑製）

▲▼2021年台北捷運人流量數字。（圖／記者王可岑繪製）

▲2021年北捷下半年單月進出站人流量列表，點擊圖可放大。（圖／記者王可岑製）

值得注意的是，去年5月本土疫情爆發後，本土病例極速飆升，學校、公司皆實施居家上班、上課等策略，原先4月日平均流量還超過200萬人，5月瞬間掉至109萬，6月更只剩下43萬，顯然疫情對北捷運輸量的影響甚大。

全年單日進出站TOP10，台北車站維持平均15萬人次

2021年365天的日子中，全年進站、出站前10名也皆由台北車站包辦，其中進站量第一落在跨年的12月31日，有15萬7732人進站，出站第一則是4月1日，共16萬9481人。

而跨年總有大量人潮湧進捷運站的「2022臺北最High新年城」晚會，主要以「市政府站」、「台北101／世貿站」、「國父紀念館站」、「象山站」為4個重點站，但去年主打2線進場、3線離場方式分散人流，因此較無哪個車站數字突出。

▲▼2021年台北捷運人流量數字。（圖／記者王可岑繪製）

▲2021年北捷單日進出站人流量TOP10，點擊圖可放大。（圖／記者王可岑製）

北捷個別進出站人數差距，板南線府中與板橋差異最大

在進出站量人數差距上，進站大於出站人數，就以府中的2256人、淡水2113人和亞東醫院1499人為前三名，出站大於進站則是以板橋2444人、南京復興1523人和市政府1284人排前三。

其中，府中和板橋為板南線相鄰2站，卻在「進大於出」與「出大於進」產生最大差距，包攬兩個排行榜之冠。

出站方面板橋人數多，可能以周圍的高鐵、火車、公車站、客運站為主要原因，加上每年12月，新北壓軸活動「歡樂耶誕城」皆辦在位於板橋站的新北市政府廣場前，每年吸引不少人潮聚集，在單月成績上為全年最高，整月「出大於進」平均人數為3757人，拉高不少數字。

▲▼2021年台北捷運人流量數字。（圖／記者王可岑繪製）

▲2021年北捷個別進出站人數差距TOP10，點擊圖可放大。（圖／記者王可岑製）

綜觀而言，台北捷運雖受疫情影響，2020年與2021年人流量不如以往，但依舊保持穩定的數字，即便去年5月深受本土疫情影響，數字慘跌，但在全年最後3個月回溫，甚至12月就恢復原有的平均人數，實屬不易。

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