北捷免費送200份早餐！時間、地點曝光　通勤族開心拿咖啡、包子

▲南京復興站首座微型商場Metro Corner。（圖／台北捷運公司提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司將於11日在南京復興站成立「Metro Corner時尚微型商場」，規劃出雙側店面，結合「站內餐飲」及「站內直取」，不用出站就可以直接外帶早餐，並將於正式營運當天免費發送200份早餐，時間為早上9時30分至10時30分，限量200份，內容包括咖啡、包子等食物。

台北捷運公司表示，南京復興站Metro Corner為北捷首座微型商場，首見結合「站內餐飲」及「站內直取」的購物新體驗，是北捷第一個同時開放付費區內、外兩側都可購物的店舖，並於2月14日起在松山新店線「南京復興站」試營運，結合手感烘培麵包、香醇咖啡、手工包子、甜甜圈等多家知名品牌，旅客不用出站，即可選購優質商品，隨時滿足早餐、點心及宵夜需求。

台北捷運公司介紹，「Metro Corner」是北捷自營商業空間品牌，規劃微型商場經營方式，增進捷運車站商業空間利用，為提供旅客時尚、質感的視覺饗宴，座落在人潮交織的捷運轉乘空間，招牌LOGO設計及裝潢均突破以往風格，改採深色為基底內蘊時尚、都會化的風格，跨越捷運付費區商業活動限制，提高車站商業價值，並採公開徵求廠商參與合作經營共享共榮。

而北捷也指出，3月11日正式營運時，將舉辦盛大開幕活動，推出多項好康優惠。關於開幕活動，北捷已於近期將宣傳看板放置捷運站，包括當天早上9時30分至10時30分免費發送早餐，限量200份，可於早上8時到場排隊，歡迎通勤民眾參與。