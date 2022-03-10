限量200份！北捷明天發免費早餐　隨機2大超值組合「8點開放排隊」

▲南京復興站首座微型商場Metro Corner。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

台北捷運南京復興站Metro Corner時尚微型商場、Metro Shop捷運商品旗艦店將於11日開幕，北捷當天早上發放200份免費早餐，開放排隊時間為8時，領取時間為9時30分至10時30分，歡迎通勤民眾來吃早餐。

台北捷運公司表示，南京復興站Metro Corner時尚微型商場將於11日正式營運，當天早上限量200份免費早餐大放送，上午8時開放排隊，領取時間為9時30分至10時30分，早餐包括「吐司、包子、咖啡」和「甜甜圈、三明治、咖啡」這2種超值組合，但現場無法挑選早餐組合，由人員隨機發放。

台北捷運公司提及，捷運站內設立專櫃的Metro Shop捷運商品旗艦店也於11日開幕，突破目前商品花車擺設形式，改走簡約風格，整體空間寬敞明亮舒適，從熱銷商品、生活實用小物到典藏精品，一應俱全，不用出站就可輕鬆選購。

北捷指出，3月11日至3月31日，Metro Shop捷運商品旗艦店推出限定專屬優惠，除了限定商品外，全店消費8折，且來店消費不限金額即贈送精美來店禮，消費滿300元前50名可再獲得價值100元的「捷捷好朋友」口罩1盒；若下載APP加入會員的新朋友，也能拿到北捷25週年紀念口罩1個。

北捷介紹，開幕當天將於各大通路上市發售「麻吉貓」親子彩繪列車系列商品，共有3款可愛商品，包含悠遊卡、絨毛玩偶掛飾、悠遊卡與玩偶掛飾禮盒，首波發行數量有限；引起搶購風潮的車廂3D造型悠遊卡、銷售歷久不敗的捷運伸縮拉環及票卡夾、Q版列車造型文具、仿真打造的高運量及文湖線電聯車精密模型，都可至南京復興站Metro Shop旗艦店選購。