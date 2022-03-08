北捷開131職缺！15日招募「最高月薪5.6萬」　年領13個月＋獎金

▲台北捷運公司8日宣布，將開出131個職缺。（圖／北捷提供）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司8日宣布將在15日招募新人，包括原住民、身心障礙人員，包括行車、一般及身心障礙類組，總計11類科，需求人數為131人，另備取177人，其中最高月薪5.6萬元，歡迎各界精英報名。

北捷8日表示，將於3月15日下午2時起，至3月28日下午3時止，於網站公告招募新進人員，包含依法規定額雇用原住民及身心障礙人員，共11類科，需求人數為131人，另備取177人，歡迎各界菁英踴躍報名加入捷運服務行列。

關於北捷招考人員項目，分別為「行車、一般及身心障礙類組」，行車類組有7類、108個名額，另備取134人，包括控制員、技術員（電子、電機、機械、常年大夜班）、司機員（一般、原住民）；一般類組則為2類，水電、土木技術員，共19個名額，備取31人；身心障礙組有2類水電、土木技術員，共4個名額，並備取12人。

北捷指出，本次招募資格條件依應試類科有所不同，學歷要求視應試類科而定，試用期間薪資依不同職務類別約為3萬600元至4萬3400元，試用期滿約3萬4800元至5萬6100元。

北捷提及，該公司具有一套兼顧公平性與激勵效果的薪酬制度，除了一年12個月薪資，還包括約1個月薪給之年終獎金、依個人年度表現發給考核獎金，並依據當年度盈餘狀況，再給予核算績效獎金。