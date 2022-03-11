北捷首座「微型商場」開幕首日　董座化身店長200民眾搶排免費早餐

▲北捷微型商場開幕，一早由北捷董事長李文宗化身一日快閃店長，送出200份免費早餐。（圖／台北捷運公司提供）



記者陳家祥／台北報導

台北捷運首座微型商場Metro Corner，3月11日在南京復興站盛大開幕！歡慶正式營運，北捷攜手知名品牌，即日起至3月25日止，在「台北捷運GO」APP提供超過6000張限量商品免費兌換券，只要加入會員，就有機會獲得免費早餐、咖啡、時尚飾品等商品，邀民眾一同體驗「站內取」及「輕鬆買」的購物新體驗。

台北捷運11日上午舉行「Metro Corner」開幕記者會，現場提供200份超值早餐贈送，吸引不少民眾起大清早來排隊。北捷董事長李文宗還擔任「一日店長」，將早餐送到民眾手中；搶到頭香的民眾甚至5點半就抵達，排了近4小時領到早餐。

北捷總經理黃清信表示，看準南京復興站是「台北華爾街」，白領階級、上班族聚集，因此釋出站內的畸零地設計成「微型商場」，滿足上班族、通勤族的購物需求，既便利應省時。

黃清信說，「微型商場」的招商方式與以往不同，是由業者主動提案，依照旅遊區、住宅區或商業區特性，提供不同需求的商品，讓業者導入事業計畫，北捷評估可行就會去執行。

「效益超乎預期！」黃清信指出，微型商場初步估計1個月有900萬收入，比預期成長多了2、3成，整年下來可達到1.5億左右，但公司營業額目標是2億元，1個月平均業績要有1000萬元，北捷會加強行銷持續拓展店面。