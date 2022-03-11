俄：美資助烏生物研究　為建立致命病原體隱密傳播機制

▲反生化武器部隊出動的畫面。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)10日說，美國國防部在烏克蘭資助生物研究，其目的是建立致命病原體隱秘傳播的機制。有檔案顯示，美國在烏克蘭建立和資助的生物實驗室曾進行過蝙蝠冠狀病毒樣本試驗。

另外據報導，烏克蘭最高議會反對派議員基瓦(Ilya Kiva)透露，這些生物實驗室曾把近4500名烏克蘭軍人拿來做為試驗對象。

根據俄國國防部當天在官網發布的消息，科納申科夫表示，經過對獲取的烏克蘭生物實驗室相關檔案的分析，俄方發現美方計畫於2022年在烏克蘭開始進行有闗鳥類、蝙蝠及爬行動物病原體的研究，並逐步轉入研究這些動物攜帶非洲豬瘟和炭疽病毒的可能性，實驗目的是「為致命病毒病原體的隱密傳播建立機制」。

科納申科透露，俄國防部近期將公布新一批從烏克蘭生物實驗室工作人員身上獲取的檔案，並將提供專家鑑定結果。俄軍輻射、化學及生物防護部隊司令基里洛夫同日表示，俄羅斯國防部已獲得有關美方在烏克蘭生物實驗室研究如何透過候鳥傳播極危險病毒的資訊，同時美方也曾在烏克蘭實驗室進行過將蝙蝠作為生化武器載體的項目，經證實140多個裝有蝙蝠體外寄生蟲的容器已從哈爾科夫生物實驗室被轉移至國外。

▲烏克蘭南部戰略城市尼古拉耶夫遭到俄軍包圍轟炸。（圖／路透）

美國國家情報總監海恩斯(Avril Haines)10日在國會參議院情報委員會舉行的聽證會上說，美情報部門不認為烏克蘭正在研發生化武器。烏克蘭國內存在約12個生物實驗室，只用於制定跟生物相關的防禦措施和從事公共衛生研究，並非研製進攻性生化武器。不過美國的確「正在」或「至少曾經」向上述實驗室提供過協助，目的是在生物層面確保相關研究的安全性。

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃(Maria Zakharova)8日表示，在緊靠俄國邊境的烏克蘭生物實驗室曾進行過生化武器研發，烏方緊急清理在美國資助下實施的軍事生物計畫已得到證實。根據俄國防部7日公布的資料，美國對烏克蘭境內生物實驗室的資助超過兩億美元。