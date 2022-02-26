俄軍再下一城！已摧毀821軍事設施　烏國南部「梅利托波爾城」淪陷

▲在基輔的烏克蘭國防部最近冒出濃煙。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，俄羅斯聯邦軍隊至今已成功摧毀烏克蘭821個軍事基礎設施，還完全控制了烏克蘭南部城市梅利托波爾（Melitopol），不過英國國防大臣卻否認了梅利托波爾淪陷的消息。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯國防部在當地26日指出，俄軍在25日使用遠程精確制導武器，從空中和海上對烏克蘭多個軍事基礎設施發動襲擊，並成功導致烏克蘭821個軍事基礎設施癱瘓或毀損。不過俄羅斯國防部強調，俄軍只對烏克蘭武裝部隊的軍事設施發動了擊毀，未對民用基礎設施造成破壞。

國防部發言人科納申科夫證實，被摧毀的軍事基礎設施包括了14座軍用機場、19個指揮所與通信中心、48個雷達站和24個防空導彈系統；軍方同時還擊落了烏軍7架戰機、7架直升機、9架無人機，並摧毀了87輛坦克、28個多管火箭炮系統、118輛特種軍車以及8艘烏克蘭海軍艦艇。

科納申科夫也宣稱，俄軍目前已完全控制烏克蘭南部城市梅利托波爾，「我們正採取一切措施確保平民的安全，並徹底消除烏克蘭特種部隊和民族主義者的挑釁行為」。不過外媒指出，英國國防大臣否認梅利托波爾城現在已落入俄軍手中。

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