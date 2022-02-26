　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍再下一城！已摧毀821軍事設施　烏國南部「梅利托波爾城」淪陷

▲▼在基輔的烏克蘭國防部最近冒出濃煙。（圖／路透）

▲在基輔的烏克蘭國防部最近冒出濃煙。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，俄羅斯聯邦軍隊至今已成功摧毀烏克蘭821個軍事基礎設施，還完全控制了烏克蘭南部城市梅利托波爾（Melitopol），不過英國國防大臣卻否認了梅利托波爾淪陷的消息。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯國防部在當地26日指出，俄軍在25日使用遠程精確制導武器，從空中和海上對烏克蘭多個軍事基礎設施發動襲擊，並成功導致烏克蘭821個軍事基礎設施癱瘓或毀損。不過俄羅斯國防部強調，俄軍只對烏克蘭武裝部隊的軍事設施發動了擊毀，未對民用基礎設施造成破壞。

國防部發言人科納申科夫證實，被摧毀的軍事基礎設施包括了14座軍用機場、19個指揮所與通信中心、48個雷達站和24個防空導彈系統；軍方同時還擊落了烏軍7架戰機、7架直升機、9架無人機，並摧毀了87輛坦克、28個多管火箭炮系統、118輛特種軍車以及8艘烏克蘭海軍艦艇。

科納申科夫也宣稱，俄軍目前已完全控制烏克蘭南部城市梅利托波爾，「我們正採取一切措施確保平民的安全，並徹底消除烏克蘭特種部隊和民族主義者的挑釁行為」。不過外媒指出，英國國防大臣否認梅利托波爾城現在已落入俄軍手中。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

ET快訊
談判音檔曝！「呂佳宜爆不倫」丈夫出面　直咬正宮：要錢而已
中科院採購艦載雷達拖2年　「買不到開關」代理商慘賠112萬
車主「加油1016元」店員只算1000　原因神翻：真的沒算錯
呂佳宜爆車內不倫人夫「12分鐘片」全曝光！稱被威脅才說愛他
快訊／台南6歲女童　右手捲入絞肉機！
俄軍再下一城！「梅利托波爾城」淪陷　摧毀821軍事設施
陸網狂洗「進口烏克蘭妹」慘了！　當地掀反華潮女留學生不敢出門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭女議員高舉AK-47！　帥喊：我要跟男人一起保家衛國

不斷更新／基輔一夜激戰35傷「含2兒童」　地鐵全線停駛當防空洞

美情報：俄軍將威脅烏克蘭士兵　「再不投降」殺你全家

終極制裁「把俄羅斯踢出SWIFT」！可能性大增　德義態度軟化

俄軍再下一城！已摧毀821軍事設施　烏國南部「梅利托波爾城」淪陷

快訊／導彈射進基輔住宅大樓！　「轟出驚悚凹洞」狂冒濃煙畫面曝

全民抗俄！烏克蘭電視台放送「汽油彈DIY教學片」　齊造武器救國

只剩30km！俄軍100輛裝甲部隊朝基輔挺進　車身還有「神秘V字」

美情報委員會參員：普丁動向「不對勁」！　情況已大不相同

基輔政府大樓爆槍響！俄軍從黑海射彈　烏克蘭多地遭海空夾擊

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

男拿光碟測7-11「隱藏功能」　換到實用商品網驚：賺很大

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

雨天走失！法鬥跑1.2km求救　 寵物店老闆暖心幫洗澡等主人

柳俊烈遭爆炒房！「90%貸款又轉賣」　2年淨賺1億內幕曝光…正直形象破滅

烏克蘭女議員高舉AK-47！　帥喊：我要跟男人一起保家衛國

不斷更新／基輔一夜激戰35傷「含2兒童」　地鐵全線停駛當防空洞

美情報：俄軍將威脅烏克蘭士兵　「再不投降」殺你全家

終極制裁「把俄羅斯踢出SWIFT」！可能性大增　德義態度軟化

俄軍再下一城！已摧毀821軍事設施　烏國南部「梅利托波爾城」淪陷

快訊／導彈射進基輔住宅大樓！　「轟出驚悚凹洞」狂冒濃煙畫面曝

全民抗俄！烏克蘭電視台放送「汽油彈DIY教學片」　齊造武器救國

只剩30km！俄軍100輛裝甲部隊朝基輔挺進　車身還有「神秘V字」

美情報委員會參員：普丁動向「不對勁」！　情況已大不相同

基輔政府大樓爆槍響！俄軍從黑海射彈　烏克蘭多地遭海空夾擊

慧洋預估換約漲幅上看25%　今年擬新增6艘新船助攻營運

烏克蘭女議員高舉AK-47！　帥喊：我要跟男人一起保家衛國

頂樓、次頂樓怎選？「價差30萬」網仍一面倒：錢能解決缺點

沈建宏被酸「好手好腳當替代役」！　退役正面解答：一切都是緣份

談判音檔曝！「主播爆不倫」丈夫替她出面　直咬正宮：要錢而已

穆熙妍打卡水族館挨轟「讓水母哭泣」！　傻眼解釋：沒變相鼓勵

爽嗑安格斯、A5和牛！岡山精品級燒肉　還能吃到生魚片、握壽司

怎縮水了？柴柴忘記自己長大「硬塞進窄櫃」　大坨屁屁卡住唉唉叫

中科院採購艦載雷達拖2年　「買不到開關」代理商慘賠112萬

米蘭時裝周／GUCCI秀驚現adidas「三葉草」！重點必爆款一次看

越南正妹來台自認中文不錯　遇上市場阿伯秒被台語K.O

國際熱門新聞

俄軍被轟成焦屍畫面曝！至死仍緊握步槍

俄侵烏「塔利班說話了」　鄉民震驚：這普丁可能稍微怕

不只烏克蘭？新衛星照：俄軍集結波蘭邊境

北約不忍了！首度啟動「反應部隊」　籲俄羅斯停火

即／美海軍驅逐艦正在穿越台灣海峽！

美情報委員會參員：普丁動向「不對勁」

烏總統視訊歐盟：這可能是你們最後一次看到我活著

更／基輔一夜激戰35傷「含2兒童」

聯合國「譴責俄侵烏」決議　俄投反對、中國棄權

俄裝甲車輾壓「行進中轎車」　基輔路人搶救

車臣出兵烏克蘭　要他向普丁道歉

即／白宮簽署備忘錄提供烏克蘭緊急軍援

烏克蘭：俄軍向黑海附近2艘外國船隻開火

印尼6.2強震！至少7死85傷　410座建築倒塌

更多熱門

相關新聞

俄羅斯被踢出SWIFT可能性大增！德義態度軟化

俄羅斯被踢出SWIFT可能性大增！德義態度軟化

俄羅斯出兵攻打烏克蘭，全球各國為聲援烏克蘭，同時譴責俄羅斯的暴力行徑，因此紛紛祭出制裁，如今讓俄羅斯退出環球銀行金融電信協會（SWIFT）的聲浪更是越來越大。包含加拿大、美國、英國以及歐盟都在25日宣布，他們可能會採取行動，使得俄國被踢出SWIFT。

陸網狂洗「進口烏克蘭妹」　當地掀反華潮

陸網狂洗「進口烏克蘭妹」　當地掀反華潮

中國人在烏克蘭被敵視！女學生跟蹤威脅

中國人在烏克蘭被敵視！女學生跟蹤威脅

即／基輔住宅大樓遭導彈擊中　轟出大洞

即／基輔住宅大樓遭導彈擊中　轟出大洞

全民抗俄！烏克蘭電視台放送汽油彈DIY教學片

全民抗俄！烏克蘭電視台放送汽油彈DIY教學片

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯Igor Konashenkov

讀者迴響

熱門新聞

砲長騙20歲女兵「有空拍機」　強拉庫房性侵

俄軍被轟成焦屍畫面曝！至死仍緊握步槍

甜心主播爆不倫「車內尖叫大哭58秒片」曝光！

俄侵烏「塔利班說話了」　鄉民震驚：這普丁可能稍微怕

俄殘殺烏克蘭平民影片瘋傳　瑞莎崩潰大哭！

伊正突曬「右腳小腿義肢照片」嘆：忍痛努力練習！

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

吳奇隆被傳婚變劉詩詩！　「換掉情侶頭像」網秒看懂

37歲女星驚傳墜河失蹤！警搜救2天「還是找不到人」

烏克蘭撐2天台灣開戰撐多久？　網：說空襲打爛一律軍盲

不只烏克蘭？新衛星照：俄軍集結波蘭邊境

已婚「甜心主播」車上激吻人夫挨告　呂佳宜回應了

「1410斷食法」營養師激推：比168舒服！

北約不忍了！首度啟動「反應部隊」　籲俄羅斯停火

周星馳御用醜妹「齙牙珍」真面目正翻！消失12年現況曝

更多

最夯影音

更多
白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼
邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面