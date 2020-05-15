美軍在中俄周邊密集部署生物實驗室　意欲何為？

▲美國一直不願意公開他們在全球各地進行軍事生物實驗活動的內容，讓人不免懷疑當中是否有著不可告人的目的。(示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯外長拉夫羅夫周三(13日)在「上海合作組織」的視訊記者會上，回答記者提問時指出：美國在中國、俄羅斯的周邊國家「密集地部署生物實驗室」，並且不願公開生物實驗研究內容，其行為和動機讓人懷疑。

拉夫羅夫說：「我們已經多次注意到美國生物實驗室的建設和擴展情況，當中大部分來自美國五角大廈的授意。美國的確在全世界成立生物實驗室。我們認為，為了生物領域的安全、保證這些科學研究的透明度，對它們進行查核是必要的。」

拉夫羅夫同時指出，從2001年起，俄羅斯和其他一些國家就呼籲在《生物和毒素武器公約》框架下建立查核機制，以保障各國生物實驗的透明度，防止製造生化武器。包括俄羅斯和中國在內的大多數國家都已一致同意擬定協議，建立查核機制，只有美國堅決反對這項倡議。

拉夫羅夫說：「在眼前這種惰勢，美國仍不願意公開他們在全球各地進行軍事生物實驗活動的內容。這不禁讓人產生懷疑：美國究竟在做什麼？當中是否有著不可告人的目的？」

美陸軍傳染病研究所 去年曾被突然關閉

去年7月，美國「疾病控制和預防中心」突然下令，臨時關閉位於德里特里克堡的「美國陸軍傳染病醫學研究所」，並以「國家安全」理由，拒絕公布相關資訊。幾乎是在同一時間，維吉尼亞州一個退休者社區爆發跟呼吸系統有關的疫情，引發輿論關注。由於這個社區距離德特里克堡的生物實驗室只有大約1小時的車程，當時就有人懷疑是發生了病毒外洩事件。

今年3月，網友在白宮網站上請願，要求美國政府公布關閉德特里克堡生物實驗室的真正原因。然而迄今美國對此事仍然保持沈默。目前，德特里克堡生物實驗室已全面恢復運作。

5月8日，中共外交部例行記者會上，外交部發言人華春瑩追問：「美國不是要公開透明嗎？不是要調查嗎？不知道美方可不可以開放德特里克堡生物基地，開放在美國國內以及世界各地、包括在烏克蘭和哈薩克的生物實驗室來接受國際社會的獨立調查？」

4月17日，俄羅斯外交部發言人札哈洛娃在記者會上披露：美國國防部以打擊生化恐怖主義為藉口，建立了具有雙重意義的生物實驗室。札哈洛娃說，不能排除美國在第三國成立類似的實驗室，研發重組各種危險疾病的病原體用於軍事目的。

就在不久前，美國防部官員曾再度前往喬治亞共和國首都提弗利司斯郊區的「美國-喬治亞」盧加爾公衛中心，並要求喬治亞方面允許擴大研究範圍。札哈洛娃為此要求美國作出解釋。