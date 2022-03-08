美被控在烏克蘭設立生物實驗室　陸外交部籲：盡快公布具體情況

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯國防部指控美國在烏克蘭研發生化武器，位在烏國的實驗室在俄軍發發起軍事行動後，緊急銷毀相關證據。對此，美國政府並未直接做出回應，僅烏克蘭安全局稱境內實驗室皆由烏政府擁有。對此，大陸外交部發言人趙立堅呼籲，美國應應盡快公佈相關具體情況，「包括存儲了哪些病毒，開展了哪些研究。」

▲美國對全球各地進行生物實驗活動的項目三緘其口。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅指出，據報導，這些生物實驗室內儲存大量危險病毒，俄羅斯還在軍事行動中發現，美國利用這些設施開展生物軍事計劃，根據美方自己公布的數據，美國在烏克蘭有26個生物實驗室，美國國防部擁有絕對控制權，烏境內所有的危險病毒都必須儲存在這些實驗室，所有的研究活動都由美方主導，「未經美方許可，任何信息都不得公開。」

趙立堅表示，我們呼籲有關各方確保這些實驗室的安全，尤其是，「美國作為最了解這些實驗室的一方，應盡快公佈相關具體情況，包括存儲了哪些病毒，開展了哪些研究。」

趙立堅提到，美國在烏克蘭的生物軍事活動只是冰山一角，美國國防部以合作減少生物安全風險、加強全球公共衛生等名義，在全球30個國家控制了336個生物實驗室。美國在其境內的德特里克堡基地也開展了大量生物軍事活動。

趙立堅稱，「美國真正的意圖是什麼？具體幹了什麼？國際社會一直有疑慮，美國始終敷衍了事，甚至把國際社會提出質疑，說成是散布虛假信息。」

趙立堅強調，20年來美國一直獨家阻撓建立禁止生物武器公約核查機制，拒絕接受對其境內外生物設施的核查，這進一步加重了國際社會的關切，「我們再次敦促美方對其境內外生物軍事活動做出全面澄清，並接受多邊核查。」