中華醫大新南向產學專班　黃氏芳通過教育部華語測驗C1流利級認證

▲來自越南的中華醫大新南向產學專班、化妝品應用與管理系學生黃氏芳（左三）通過教育部華語測驗C1流利級認證，開心與校長孫逸民（右二）等師長分享喜悅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

來自越南的中華醫事科技大學新南向專班、化妝品應用與管理系學生黃氏芳，通過華語測驗C1 (Level 5)流利級認證，來台不到2年半的她，從毫無華語基礎，衝上聽、說、讀流利級，表現出色。黃氏芳積極學習的態度令師長讚許有加。

黃氏芳同學於2019年10月經中華醫大新南向專班招生，進入化妝品應用與管理系就讀，目前已是大三學生。來自越南少數民族sán chi原住民的她，家中歷代務農，看到父母親在大太陽底下辛苦揮汗的勞苦，讓她從小就立志要活出不一樣的人生。因此，積極參與台灣各大學開辦的新南向產學專班申請，如願錄取中華醫大的妝管系。

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有感來台讀書的不容易，黃氏芳很珍惜上課時的課程學習和校外實務見習，特別是為了能融入台灣社會的人際互動交流，積極學習華語，在華語老師陳佳欣的指導下，不但白天的華語課程從不缺課，也參加晚上的課輔，果然讓華語大為進步，參加華語能力測驗，一路從基礎級A2 （Level 2) 過關斬將至B1 （Level 3) 到目前達成的C1 (Level 5)，聽、說、讀達到流利級的認證。

接到教育部寄來的華語文能力測驗聽說讀流利級證書，黄氏芳高與的和指導老師分享喜悅，黃氏芳積極努力學習的態度和學習成果，也受到校長孫逸民和副校長兼國際處處長姜泰安的讚揚，稱讚黃氏芳的表現堪為新南向產學專班同學的楷模。

再一年就大學畢業的黃氏芳表示，大學畢業後計畫繼續留在台灣工作，因此華語學習一定要非常紮實才可以，目前是聽、說、讀達流利級，未來希望在繁體中文字的書寫或打字方面也能更進步，達到聽說讀寫皆流利的目標。

黃氏芳說，雖然來讀就讀的化妝品應用與管理系，在學校課程訓練和校外實習安排下，已具備妝管相關技能，但因為對語文學習有興趣，畢業後她想從事翻譯相關工作，未來視就業情形無論是留在台灣或是回去越南發展，希望能在公部門或私人企業找到口譯員的工作。