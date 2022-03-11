高中職生注意！青年儲蓄帳戶方案16日截止報名

▲針對高中職應屆畢業生的青年儲蓄帳戶方案，16日截止報名。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為協助高中職應屆畢業青年探索自我，教育部與勞動部從106年起推出「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，每月可獲得教育部和勞動部補助新台幣1萬元，教育部提醒今年度高中職應屆畢業的同學們，今年申請時間將在下週三（16日）截止，有意願學生要記得線上報名。

教育部與勞動部為了協助高中職應屆畢業青年探索自我，透過職場體驗以累積多元經驗、培養獨立思考能力，使能更加清楚自己未來目標，推出「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」。

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▲針對高中職應屆畢業生的青年儲蓄帳戶方案，16日截止報名。（圖／教育部提供）

教育部指出，青儲方案鼓勵高中職畢業生進行職場體驗，畢業後先到職場工作2或3年，期間搭配青年儲蓄帳戶，除了工作薪資，教育部每月補助5000元就學、就業及創業準備金，勞動部每月補助5000元就業穩定津貼，合計每月可多領1萬元，學生也可自行規劃進行學習及國際體驗，在清楚自己的志趣與未來發展方向後，再決定繼續升學、就業或創業。

為了讓青年學生更方便快速了解這個方案，教育部也製作「111年度學生家長宣導影片」（），內容包含方案簡介、學生申請作業、系統操作及企業應徵面談技巧等說明，家長與學生同學可上網觀看，或詢問學校種子教師（建議先詢問實習處或輔導處室），以及教育部專案辦公室02-77366194、02-77365422。