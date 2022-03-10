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5所私立高中職法人將解散　教長曝有「這些原因」

▲▼立法院教育文化委員會 教育部長潘文忠 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

包括花蓮縣私立國光商工在內的5所私立高中職，因為未完成復辦或轉型，教育部私校諮詢會日前決議，將啟動解散董事會程序，學校法人將走向解散，教育部長潘文忠今天（10日）表示，私校轉型要考量是否符合公益性與可行性，甚至改辦時是低密度應用，私校諮詢會已經確認私校提出的改辦、轉型計畫未在3年期限內完成，故將進行後續財產清算程序。

根據教育部在2019年最新修正施行的「高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法」，規定在此之前已停辦的私校，必須在3年內完成復辦、新設、與其他學校合併、或變更為其他法人。

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教育部日前舉行私校諮詢會議，針對花蓮縣國光商工、屏東縣志成商工、雲林縣益新工商、嘉義市大同高職、台南市華濟永安高中等5所私立高中職，因為沒有在規定時間內完成復辦或轉型，將啟動解散董事會程序。

教育部長潘文忠今天出席立法院教文會業務概況報告，會前接受媒體聯訪時表示，私校諮詢會審視5校狀況後，確認所提的改辦、轉型計畫未在3年期限內完成，並提請主管機關做後續財產清算程序。

對於國光商工傳出要轉型為文化藝術基金會被打回票，潘文忠指出，私校若要改辦其他事業，原則要符合原來辦理屬性，計畫要達到公益性、可行性，目前看到部分私校所提計畫「尚有不足」，甚至提出計畫是非常低密度運用，不符合公益性與可行性。

潘文忠強調，退場條例目前仍在立法院審議中，故私校退場仍依照現行私立學校法等相關辦法處理，後續進行校產清算，教育部會考量相關機關或學校與地方政府提出的規劃，以花蓮台灣觀光學院來說，經評估後將校產捐贈國立空中大學接收管理，其中就有公益董事會討論，相關政府單位也有促成。

 

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