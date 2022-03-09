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教部推英語課採全英語授課　目標119年達100%全國高中實施

▲▼ 國發會為推動「2030雙語國家政策」，今年起在全台各地舉辦英語情境體驗活動。（圖／國發會提供）

▲▼教育部推英語課採全英語授課，希望119年達100%全國高中實施，圖為國發會在全台各地舉辦英語情境體驗活動。（圖／國發會提供）

記者許敏溶／台北報導

面對全球化及國際化浪潮，加上行政院以2030年為目標，打造台灣成為雙語國家，教育部也以漸進方式，透過運用補助款獎勵機制，鼓勵各地方政府及學校推動英語課採全英語授課，110年已經補助80所高中辦理英語文課程採全英語授課，預計113年全國將有60%高中落實英語課採全英語授課，希望在119年達到100%全國高中實施。

行政院提出2030年打造台灣為雙語國家政策，為讓台灣與國際接軌，教育部國教署制定「普及提升、重點培育」策略，包含英語文課程全英語授課實施計畫、部分領域課程雙語教學實施計畫、國內外校際合作推動線上教學實施計畫、擴增雙語實驗班補助實施計畫等，並在去年（110年）12月27日發布「高級中等學校推動雙語及英語文教學活動實施要點」，鼓勵學校踴躍參與雙語國家相關補助計畫。

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▼教育部推動英語課採全英語授課，希望119年達100%全國高中實施。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼第二屆台灣科學節起跑。（圖／記者許敏溶攝）

國教署表示，「英語課採全英語教學」運用補助款獎勵機制，以漸進方式鼓勵各地方政府及學校推動英語課採全英語授課，提高學生接觸英語的時間，並善用肢體語言、圖像（表）、多媒體資源等，讓學生習慣於學習環境使用英語，提升聽說能力，其中去年教育部共補助80所高中辦理英語文課程採全英語授課，113年預計全國60%高中落實英語課採全英語授課，119年則是全國100%高中實施。

至於「部分領域雙語教學」部分，國教署說明，採取遴選補助具辦理意願學校，在藝術、科技等領域實施雙語教學，並將校訂必修及多元選修課程納入雙語教學科目，來延伸學生英語學習的領域，讓學生自然而然地運用英語學習與思考，這部分教育部在去年共核定補助59所高中辦理，預計113年為80校，119年增加到140校。

在「國內外校際合作推動線上教學」部分，國教署表示，則是遴選補助具辦理意願學校，建立國內外（以英、美、澳、加等國為優先）高中互惠機制，透過校際交流模式，提高學生運用英語交流及學習機會，去年核定補助94所高中辦理校際合作線上教學，113年預計推動130校，119年增至250校。

國教署指出，在「擴增雙語實驗班」部分，也是運用補助款獎勵機制，以逐年協助各地方政府及學校設置雙語實驗班，除英語課是採全英語教學、國語文及社會領域採國語文教學外，其他領域則採雙語教學，並循序逐年提高雙語教學比率，進而培養國際型人才，去年核定補助50所高中設置雙語實驗班，113年預計補助70校，119年則擬增至140校。

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