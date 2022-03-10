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男學生制服繡姓名遭騷擾　立委要求廢除「教部指審慎討論」

▲▼成功高中校門口。（圖／記者許敏溶攝）

▲成功高中傳出有學生因制服繡名字被騷擾。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市成功高中日前校務會議高票通過取消強制早自習、廢除朝會，當天學生也提案刪除制服繡姓名規定，但遭校務會議否決，立委王婉諭今天（10日）指出，成功高中男學生反應，因制服上繡名字而在捷運上被陌生人騷擾，還找到自己社群帳號，認為繡名字沒有隱私，站在保護學生立場，要求教育部廢除制服上繡名字。

成功高中在上月（2月）10日校務會議上，高票通過取消強制早自習、廢除朝會，同一天學生提案，因為擔心在校外遭到騷擾或肉搜，希望刪除「左側口袋縫繡姓名」，但在校務會議上表決，最終以29票贊成、71票反對，提案遭到否決。

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▲▼教育部長潘文忠到立院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

▲對於制服是否不要繡名字，潘文忠（圖右）指要審慎討論。（圖／記者許敏溶攝）

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠針對業務概況進行報告並備質詢，時代力量黨籍立委王婉諭質詢時提到，成功高中男學生提及，因為制服上繡名字，除了在捷運上被陌生人騷擾，還因此找到自己的社群帳號，對學生來說沒有隱私。

王婉諭指出，既然目前女校制服可以不繡名字，為何男校就要繡名字，這樣並不符合性別平等，而且若要辨識學生身份，透過學號即可，站在保護學生立場，希望男學生制服也不要繡學號。

潘文忠則回應，不太懂繡名字與性別關連性，制服要不要繡姓名，還要跟地方政府研議，目前對於學生的服裝與儀容，都有做一些規範，例如天氣冷的時候，學校不能要求學生為穿制服而穿制服，要以保暖為優先，加上制服繡姓名，牽涉到身份辨識問題，也涉及第一線學校執行，可以再收集相關意見。

不過，王婉諭追問，希望能盡快蒐集各界意見，潘文忠以早自習修改為例，指這也蒐集很多意見，而且牽涉範圍很廣，所以要以二到三個月做整體了解與研議，但這個議題要更審慎討論。

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