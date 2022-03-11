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市售草莓5成農藥檢測不合格　4件來自日本、2件國產

▲▼消基會檢測市售草莓，高達5成農藥檢測不合格，其中4件來自日本、2件國產。（圖／記者許敏溶攝）

▲消基會檢測市售草莓，高達5成農藥檢測不合格，其中4件來自日本、2件國產。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

目前正值草莓產季，但近年來進口草莓在邊境檢測驗出農藥殘留不合格的情況時有所聞，消基會針對12件市售國產與進口草莓農藥檢測，發現高達6件不符合規定，比例達5成，其中4件為日本進口，2件為國產，消基會指出，日本進口草莓農藥殘留檢測不合格率偏高，呼籲食藥署加強對進口草莓農藥檢測，而國產草莓則有重複用藥問題，農政單位應加強農民正確用藥觀念，民眾食用前要確實清洗。

國產草莓季節約在每年11月到隔年4月，而市售草莓也有來自日本、韓國或美國等地進口，由於草莓經常出現農藥殘留問題，消基會在今年1月間，從台北市、台中市、彰化縣與高雄市的量販店、超市、水果行、傳統市場、黃昏市場等販售通路進行採樣，購得6件國產草莓、5件日本草莓、1件韓國草莓，共計12件樣品，並在今天發布檢測結果。

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▼消基會檢測市售草莓，高達5成農藥檢測不合格，其中4件來自日本、2件國產。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼消基會檢測市售草莓，高達5成農藥檢測不合格，其中4件來自日本、2件國產。（圖／記者許敏溶攝）

消基會發行人胡峰賓表示，12件草莓進行檢測，1件韓國草莓未檢出農藥，其餘11件草莓檢出1到17種農藥殘留，11件檢出農藥草莓中，有5件符合《農藥殘留容許量標準》，其餘6件不符合標準，並都檢出1到2種不得使用於草莓的農藥，不合格比例達5成，上述6件不合格草莓，4件為日本進口，2件為國產，因違反《食品安全衛生管理法》，應處6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司登記等。

胡峰賓進一步分析，12件草莓農藥檢測的總體合格率為50%，若依草莓產地統計，國產草莓合格率為66.7%，日本草莓為20%，韓國草莓為100%，而日本草莓不合格比例高達8成，再統計2020年1月到今年2月進口草莓邊境農藥殘留檢驗結果，2020年不合格件數為19件，2021年不合格件數為21件，2022年至2月不合格件數為11件，共計51件，其中39件來自日本顯示日本進口的草莓有較嚴重的農藥殘留問題，「政府要對日本翻臉嗎？」

▼消基會檢測市售草莓，高達5成農藥檢測不合格，其中4件來自日本，不合格比例達8成。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼消基會檢測市售草莓，高達5成農藥檢測不合格，其中4件來自日本、2件國產。（圖／記者許敏溶攝）

消基會董事長黃怡騰指出，草莓酸甜滋味，除深受消費者喜愛，香又甜氣味也會吸引昆蟲，部分農民為了防範病蟲害及避免抗藥性的發生，會頻繁輪替使用不同作用機制的農藥，這次檢測發現，除韓國進口草莓沒有任何農藥殘留，其餘11件都有農藥殘留，顯示農民使用農藥相當普遍且多，其中2號產品沒有超量，但用的種類最多，高達17種，「這樣還敢吃草莓嗎？」

▲▼消基會檢測市售草莓，高達5成農藥檢測不合格，其中4件來自日本、2件國產。（圖／記者許敏溶攝）

▲消基會檢測市售草莓，高達5成農藥檢測不合格，其中4件來自日本、2件國產。（圖／記者許敏溶攝）

若民眾要食用草莓，黃怡騰建議消費者要確實清洗，在食用草莓前，可將草莓於流動的水中漂洗10到15分鐘，初步清洗表面後，再將草莓於水龍頭下個別沖洗並摘除葉片和蒂頭，清洗過的草莓應儘快食用，才能享受草莓最新鮮的滋味。

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