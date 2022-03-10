王金平獲頒「旭日大綬章」　盼日方加速助我入CPTPP

▲王金平獲贈日本旭日大勳章。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會，下同）

記者蘇晏男／台北報導

日本台灣交流協會9日代表日本政府，授予前立法院長王金平「旭日大綬章」，表彰王金平促進台日間睦鄰友好，及相互理解上功績卓越。王金平除表達感謝外，受訪時還盼日方在台灣解除福島食品的進口禁令後，未來可以加緊腳步、加大力氣助我方加入CPTPP。旭日大綬章是日方對外國人士的最高殊榮，目前國內包括王金平在內共三人獲贈。

王金平獲頒的是2021年（令和3年）秋季外國人敘勳「旭日大綬章」；日台交協9日在日本代表官邸舉辦授勳儀式，由日本駐台代表泉裕泰轉贈。泉裕泰致詞表示，這是對於王金平努力促進日本台灣友好親善的莫大功績，頒發給外國人的最高榮譽。

泉裕泰也指，王金平在國會議員生涯裡一向重視與日本關係，其1992年設立「中日國會議員聯誼會」，1999年之後更以立法院長身分，持續促進日台之間的議員交流。王2002年時，改組成立超黨派的「台日交流聯誼會」，2016年起擔任名譽會長，該聯誼會已經發展成為113位立委中，有8成參加的大議員聯盟。「目前日台議員交流如此活躍，說是王金平先生一手培育而成的，也不為過。」

泉裕泰又指，東日本大地震發生後隔月，當時外國人紛紛離開日本，但從台灣來了一個包含大企業家的重量級18人代表團，而團長正是王金平；王以立法院長等級的外國重要人士到訪，對日本人而言是莫大的鼓舞。泉裕泰說，這是他對王金平特別感動的佳話逸事之一。

王金平致詞時則說，台日深厚的情誼是患難見真情，奠定難以撼動的堅實基礎；他提到和日本朝野互動的回憶，從國會交流、921地震和東日本大地震等，另外也與包括前日相安倍晉三、前民黨副總裁麻生太郎會見。

王金平也說，台日之間能有今天這麼緊密的互信與友好，是透過每一個個人、一點一滴真情互動，積沙成塔般慢慢建立起來。今天榮獲此殊榮，是多年來與日本各界朋友真心相待所累積的善果，感謝日本各界的朋友讓他有機會在台日關係上發揮具體的功能。

另外，王金平受訪時還表示，台灣目前希望加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），期盼日本政府能夠一本初衷，在台灣解除福島食品的進口禁令後，未來可以加緊腳步、加大力氣助我方加入CPTPP。

旭日大綬章是旭日章最高級，是日本政府授予本國人和外國人士的勳章，授予要件為「對國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績」。旭日章共分6級，而旭日大綬章則為最高級別。

目前我國除王金平獲此殊榮外，還有2015年前考試院長許水德、2017年前司法院長賴浩敏。