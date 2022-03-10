303大停電遭消基會批政策錯誤　諷「消費者要電力不是雞排」

▲303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許敏溶／台北報導

3月3日爆發興達電場開關場停電事故，造成全台549萬用戶大斷電，消基會今天（10日）指出，政府強力推動能源發展與轉型政策，但過去5年發生5次大斷電的空前紀錄，光是去年就爆發三起停電事件，呼籲政府應重新檢討當前能源政策，不容以「重工業，輕民生」錯誤手段，犧牲民生消費用電者的權益，更指「消費者要的是電力，不是雞排」。

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▲消基會批評303大停電是政府能源政策錯誤，政府應了解，消費者要的是電力不是雞排。（圖／消基會提供）

3月3日爆發興達電場開關場停電事故，造成全台549萬用戶大斷電災情，130萬戶無預警停止用水，消基會表示，這是繼去年513停電事件之後，又一起更加嚴峻的斷電災難，創下僅次於1999年921大地震以來，最大規模的停電事件，造成民生與工業損失最為慘重的事故。

消基會批評，回看過去5年期間，總共連續爆發5次大停電，光是去年就爆發三起停電事件，當時總統蔡英文親自出面致歉，直言她也不能接受，但去年道歉之後，今年跳電事件竟再度發生，而且每次停電都造成不少災況，曝露出當前政府能源政策已出現問題。

此外，2012年起，經濟部同意台電公司每年備用容量率目標值為15%，消基會指出，根據台電公司官網公布數據，2016到2018年的備用容量率卻是「10.4%、9.8%、10%」，明顯低於政府核定目標值15%，顯示台電供電可靠程度出現警訊，而303大停電當天，台電當日上午系統備轉容量率達24.61%，用來處理斷電意外應該餘裕充足，結果卻相反，讓外節質疑台電公布數字真實性。

▼303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電。（圖／記者許宥孺攝）

消基會認為，經濟部公布本次事件檢討報告中，凸顯台電的電網結構出現系統性瑕疵，以及人員專業訓練不足，而近期連續爆發全台停電災情，主因難以脫離目前政府推動能源轉型政策因素，導致備載電力供給趕不上需求的具大挑戰，這不僅是執政團隊廢除核電決策的操之過急，還有銜接的非核綠能建設速度太慢，導致再生能源產能不穩定。

消基會批評政府，錯估國內半導體業的蓬勃發展，窮於應付科技產業擴廠所需鉅量電力的需求，導致全體民生用電得共同承擔政府政策錯誤的代價，呼籲政府在處理備載電力供需失衡問題，不可採取「重工業，輕民生（消費者）」的錯誤手段，「消費者要的是電力，不是雞排」，政府應重新評估各項電力建設計畫，務實檢討能源政策，成立「獨立電業監管機制」，由電業及產業等專業人員管理監督，以確保台灣電力正常運作。

此外，消基會也建議，政府應配合綠能發電系統建置進度，徹底體檢其建置進度、改革電網結構問題，更應迫切關注台電公司人才斷層與專業能力提升需求，要求全面加強模擬訓練，提升應變能力，以維持民生與產業經濟的永續發展。