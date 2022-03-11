不穿內衣是性暗示？女大生遭男室友「勸2件事」：會被刺激的

▲女生不穿內衣性暗示？引起網友討論。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

有的女性覺得穿內衣會有被勒住的感覺，所以如果可以不穿就不穿，輕鬆自在。一名女大生表示，和男室友在宿舍吃飯的時候沒有穿內衣，結果之後就被敲門提醒「有男生會覺得是性暗示」、「被刺激」等，讓她很意外。貼文一出掀起討論。

女大生在Dcard透露，住在透天混宿，有男有女，但男生都很守規矩，而自己是一個極度不喜歡穿內衣的女生，只有出門、走出房門才會穿；前幾天第一次沒穿內衣就走出房門，與一名蠻熟的男室友在餐桌吃飯，面對面聊天都沒有覺得不自在，也沒有覺得對方盯著她的胸部看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女大生心想，「看來他沒發現我沒穿內衣，也沒有表現得不自在，過後應該不穿也無所謂。」結果沒多久，男室友突然來敲門，「剛才吃飯的時候，我注意到妳好像……嗯……妳應該平常不會這樣穿下樓吧？」

女大生回，「不會啦，我只是在我們這層很自在，就比較隨意了，而且這樣穿很舒服啊。」對此男室友提醒，「但男生……還是會比較在意，會不知道眼睛要看哪裡，而且有的還會覺得這是性暗示，女生還是要注意安全，可能妳的家人不在意，我也有姐姐所以我知道，女生不穿那個會舒服很多，但男生會覺得有點『被刺激』。」

女大生表示，很感謝男室友的提醒、尊重女性，告訴她這些自己不覺得是問題的事情，「所以男生們，你們的女舍友不穿內衣走來走去你們會覺得是性暗示嗎？或者你們也會覺得不舒服或不自在？」

貼文一出，立刻引起熱烈討論，網友紛紛留言「對我來說還不到性暗示，但是會有尷尬的感覺」、「基本上那是妳的決定，我自己不覺得有什麼不好的，但是現實社會中對這種事情的接受都還是不高」、「我覺得眼睛會不知道該放哪，怕被當色狼」、「如果真的有人對妳不軌很難說清楚，普世價值最喜歡譴責受害者了，舒服歸舒服，要學會保護好自己」。

延伸閱讀

▸ 23年前薪資袋「月領1萬元」 網友回憶「那些年我們領過的薪水」

▸ 大象被敲一棍暴怒 馴獸師遭踹翻「全身骨折命危」

▸ 重案／女魔頭奪3命2度判死…「更審逆轉無期」法官認：非故意殺人 逃死關鍵曝光