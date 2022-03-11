　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

7:30下班+丟掉兒「1月沒洗浴巾」！婆婆怒嗆媳離婚：故意做給我看

婆婆打電話跟兒子告狀。（圖／翻攝自網易視頻）

▲婆婆打電話跟兒子告狀。（圖／翻攝自網易視頻）

圖文／CTWANT

婆媳問題一直是難解的問題，尤其在育兒方面，更是把2個女人之間的矛盾推到頂峰。大陸一名婆婆因不滿媳婦太晚回家，明顯不正常，因此打電話要求兒子跟媳婦離婚，怒吼「我要把她趕出去」。影片曝光後，在微博引發熱議。

根據陸媒《長沙廣播電視台》報導，湖北省咸寧市一名婆婆因媳婦晚上7點半才回家，不相信對方這個時候才下班，因此大發雷霆，打電話給兒子要兒子離婚。從影片中可以聽見，婆婆指責，「我不信妳出去上班，7點半還沒回來，我要把她趕出去。」

不僅如此，婆婆還痛罵，媳婦把兒子穿了3年的褲子以及1個月沒有洗的浴巾給扔掉了，分明就是故意做給她看的。據悉，媳婦因要上班，所以把孩子給婆婆照顧，沒想到婆婆跳廣場舞的時候，居然把孩子放在大喇叭旁邊；雖然她很不滿，但為了這個家只能隱忍。

影片曝光後，網友紛紛直呼「女人何苦互相為難」、「你現在出去工作被婆婆嫌棄不照顧家，你不去工作照顧家的時候，他們覺得理所應當，會否認你全部付出，工作是妳唯一的退路」、「我那時候生孩子，孩子早產，在家帶孩子，結果受盡婆家的白眼，婆婆竟說妳憑什麼花我兒子的錢」。

延伸閱讀
停這裡被要求移車　他嗆：買一樓附車位嗎？…被說自私
小黃瓜「佈滿突起白點」可以吃？　內行人揭真相：有刺才新鮮
福原愛跨海離婚親自打來求助　讓她一聽決定：再難都要幫她

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
快訊／拍片劇組2人宣告死亡　《賽德克巴萊》取景地墜谷意外
蟹膏是精液！「10絕頂美食」真實身分曝　網嚇瘋：不敢吃了
雲端發票500元獎　加開65萬組！
吳姍儒新婚從美國返台隔離！　素顏「泛淚想哭」陷低潮
台中爆發槍戰！血濺街頭趴2排現場畫面曝
「大S老公」具俊曄來台　首發文了！
詭異絕命車禍　男騎士猛撞遊覽車重傷亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

7:30下班+丟掉兒「1月沒洗浴巾」！婆婆怒嗆媳離婚：故意做給我看

50年前尼克森訪華時代結束？　李克強用經濟數據回應中美關係

香港疑「屍體與確診者」塞同間病房！今增近3萬確診　196人死亡

TikTok數據安全疑慮有望解決！　路透：由甲骨文儲存美國用戶資訊

兩會側寫「台灣問題引關注」　李克強：這是我擔任總理最後一年

廈門寶太生物科技援港疫情　200萬人份檢測試劑贈特區政府

順豐包裹「存在病毒污染」…杭州急發簡訊：快去做PCR！民眾嚇瘋

「拐賣婦女兒童」議題登大陸總理記者會　李克強：嚴厲打擊

習近平致賀電尹錫悅：願一同推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠

李克強再提「推動兩岸和平發展」：同廣大台灣同胞分享發展機遇

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

蕭亞軒去年初爆出被愛犬咬傷臉「克服了一年多」　遭愛犬咬傷：我愛牠...「接受這一切」

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

2個月7車！全都在同座橋墜溝　彎道像「盲區陷阱」狂吞車

「巨型鋼球」高空重砸車變廢鐵　命大哥傻眼...後座嬰奇蹟無傷

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

7:30下班+丟掉兒「1月沒洗浴巾」！婆婆怒嗆媳離婚：故意做給我看

50年前尼克森訪華時代結束？　李克強用經濟數據回應中美關係

香港疑「屍體與確診者」塞同間病房！今增近3萬確診　196人死亡

TikTok數據安全疑慮有望解決！　路透：由甲骨文儲存美國用戶資訊

兩會側寫「台灣問題引關注」　李克強：這是我擔任總理最後一年

廈門寶太生物科技援港疫情　200萬人份檢測試劑贈特區政府

順豐包裹「存在病毒污染」…杭州急發簡訊：快去做PCR！民眾嚇瘋

「拐賣婦女兒童」議題登大陸總理記者會　李克強：嚴厲打擊

習近平致賀電尹錫悅：願一同推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠

李克強再提「推動兩岸和平發展」：同廣大台灣同胞分享發展機遇

我在基輔唯一駐外單位貿協台貿中心　四波烏克蘭撤僑行動撤離55人

未登記視聽歌唱業卡拉OK營業場所　違反噪音管制法最高罰3萬元

ROSÉ包緊緊藏不住S曲線　Tiffany珠寶助攻當魅力女神

香港疫情持續爆！　TVB擬召「演員、劇組全體關3周」隔離式開工

快訊／《賽德克巴萊》取景地傳墜谷意外！拍片劇組2人宣告不治

林美照驚爆聲帶手術失敗「娃娃音沒了」！二次動刀才能說話

東縣成為全台首支國家級中型搜救隊伍　消防署今頒證

台灣不缺電？柯文哲調資料　北市22處重大建案遭限電

最後機會！　桃園未登記工廠就地合法只到3／19日

有愛無礙　輔具中心前進離島據點

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

女友從不卸妝！衰男枕邊人竟是「50歲大媽」

東森新媒體ETtoday總理記者會提問　李克強：推動兩岸和平發展

拜公婆！新娘開口討4.5萬改口費

UNIQLO驚傳試衣間產子！她手拎胎盤血染滿地

台灣上榜「不友好名單」　北京：俄羅斯有權作出決定

1歲嬰掉進火爐全身燒成焦炭！爸偷愛心捐款逃跑

順豐包裹受病毒污染！杭州官方提醒民眾快去做PCR

人妻做試管求子染上愛滋病！一查閨蜜也中招

大陸本土飆破新高！日增累計破千397+703

中國宣布援烏2250萬　陸網嗨「大國風範」

習近平致賀電尹錫悅：願一同推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠

兩會側寫「記者來自台灣引關注」

女生離家後失蹤7天！竟是「困死在50公分牆縫中

更多熱門

相關新聞

「淨水」害30條錦鯉暴斃　泰高官「蒸了餵貓」

「淨水」害30條錦鯉暴斃　泰高官「蒸了餵貓」

錦鯉顏色鮮明亮麗、游姿優雅，加上相傳可留住好風水，因此極為珍貴，是不少人心中的「風水魚」。不過，泰國日前卻發生了一起與錦鯉相關的離譜事件。一名司法部高層官員戈措在網路購買「淨水粉」放進水池中，害得30多條錦鯉一夜之間全數死光，他發現後不知道該如何處理魚屍，索性把魚全部蒸熟餵給貓咪吃。

女魔頭奪3命！2度判死又逆轉　法官：非故意殺人

女魔頭奪3命！2度判死又逆轉　法官：非故意殺人

8歲童「我想留台灣，離開會心碎」！呂秋遠提9關鍵

8歲童「我想留台灣，離開會心碎」！呂秋遠提9關鍵

基隆145cm小隻馬「肉體抵車資」　殺3運將改運

基隆145cm小隻馬「肉體抵車資」　殺3運將改運

3男溺斃摩鐵浴缸！「裸屍泡熱水」　竟是她犯案

3男溺斃摩鐵浴缸！「裸屍泡熱水」　竟是她犯案

關鍵字：

周刊王咸寧媳婦洗浴巾

讀者迴響

熱門新聞

男歌手罹骨髓癌一年驟逝享年47歲！

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

快訊／黃尚禾認愛李千那：我們在一起！

得哥爆「導演工作室呼麻硬上」

「暫停車位」鄰居嗆移走　他反擊：買1樓附車位嗎

8歲女淚求留台！母曾在內湖街頭遭潑糞、瀝青

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

失蹤男遭警開槍頭部中彈　慘淪植物人母淚崩

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

快訊／新北最新足跡　銀行、全家、家樂福、韓式料理店、親子樂園

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面