7:30下班+丟掉兒「1月沒洗浴巾」！婆婆怒嗆媳離婚：故意做給我看

▲婆婆打電話跟兒子告狀。（圖／翻攝自網易視頻）

圖文／CTWANT

婆媳問題一直是難解的問題，尤其在育兒方面，更是把2個女人之間的矛盾推到頂峰。大陸一名婆婆因不滿媳婦太晚回家，明顯不正常，因此打電話要求兒子跟媳婦離婚，怒吼「我要把她趕出去」。影片曝光後，在微博引發熱議。

根據陸媒《長沙廣播電視台》報導，湖北省咸寧市一名婆婆因媳婦晚上7點半才回家，不相信對方這個時候才下班，因此大發雷霆，打電話給兒子要兒子離婚。從影片中可以聽見，婆婆指責，「我不信妳出去上班，7點半還沒回來，我要把她趕出去。」

不僅如此，婆婆還痛罵，媳婦把兒子穿了3年的褲子以及1個月沒有洗的浴巾給扔掉了，分明就是故意做給她看的。據悉，媳婦因要上班，所以把孩子給婆婆照顧，沒想到婆婆跳廣場舞的時候，居然把孩子放在大喇叭旁邊；雖然她很不滿，但為了這個家只能隱忍。

影片曝光後，網友紛紛直呼「女人何苦互相為難」、「你現在出去工作被婆婆嫌棄不照顧家，你不去工作照顧家的時候，他們覺得理所應當，會否認你全部付出，工作是妳唯一的退路」、「我那時候生孩子，孩子早產，在家帶孩子，結果受盡婆家的白眼，婆婆竟說妳憑什麼花我兒子的錢」。

延伸閱讀

▸ 停這裡被要求移車 他嗆：買一樓附車位嗎？…被說自私

▸ 小黃瓜「佈滿突起白點」可以吃？ 內行人揭真相：有刺才新鮮

▸ 福原愛跨海離婚親自打來求助 讓她一聽決定：再難都要幫她