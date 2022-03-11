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金針菇青澀模樣曝！爆紅前「戴黑框眼鏡」網狂讚可愛：見證她長大

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim） 

▲金針菇多以長髮亮相。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）

記者曾筠淇／綜合報導

來自南韓的YouTuber金針菇以可愛、平易近人的形象受到歡迎，在YouTube上擁有110萬位訂閱者。金針菇的第一部影片發布於2018年3月，而她在片中大多是以長髮亮相，鄰家女孩模樣深植人心；值得一提的是，駐韓國台北代表部稍早在臉書貼出金針菇「發芽前」的青澀模樣，吸引網友狂讚好可愛。

駐韓國台北代表部今（11）日在粉專「Taiwan in Korea」上貼文，直呼「真的不能只有小編看到，發芽前的金針菇！」金針菇現在已是相當有人氣的YouTuber，而在2017年時，她曾在校方安排下，陪韓國訪賓去台大，並留下珍貴的合影。

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粉專小編提到，他依稀記得金針菇當時對未來感到迷惘，羨慕小編的工作；不過，金針菇2018年3月上傳第一部片後，便開始狂吸粉絲，還被票選為熱門創作者，自此看不見車尾燈。因此小編也搭上時事哏直呼，「想撥5年前那個電話號碼！」

仔細看看照片，金針菇同樣留著招牌長髮，戴上黑框眼鏡微微一笑，散發出清新氣質。而照片被轉貼至Dcard後，也吸引網友紛紛留言直呼，「以前的金針菇也好可愛唷」、「沒毛病！還是可愛」、「剛開始很素，現在越來越漂亮」。

此外，還有網友討論起自己是怎麼認識金針菇的，「我是從她台大畢業那支影片開始看的」、「從她才10幾萬就訂閱到現在了」、「北韓系列」、「從葡萄果凍！可怕的黃色背景」、「我是從早期穿搭那支開始Follow」、「我大概從她2萬不到就開始訂閱了，見證她之後訂閱數的快速飆漲，覺得很神奇」、「根本金針菇的成長日記！我們都是看著她長大的」。

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YouTuberYouTube金針菇韓國Dcard駐韓國台北代表部TaiwaninKorea

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