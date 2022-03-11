「淨水」害30多條錦鯉1夜暴斃　泰高官惋惜「很貴」：蒸了餵貓吃

▲高官說，他不知道該怎麼處理這些魚的屍體，於是就將牠們全部蒸熟給貓咪吃。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）

圖文／CTWANT

錦鯉顏色鮮明亮麗、游姿優雅，加上相傳可留住好風水，因此極為珍貴，是不少人心中的「風水魚」。不過，泰國日前卻發生了一起與錦鯉相關的離譜事件。一名司法部高層官員戈措在網路購買「淨水粉」放進水池中，害得30多條錦鯉一夜之間全數死光，他發現後不知道該如何處理魚屍，索性把魚全部蒸熟餵給貓咪吃。

根據《泰國頭條新聞》報導，擔任泰國司法部副廳長的戈措10日在個人臉書放出「3大鍋蒸熟錦鯉」照片表示，自己近日花了150泰銖（約台幣128元）自網路購買了「淨水粉」，並將這些粉倒進養了多達30條錦鯉的水池。沒想到，所有的錦鯉卻在一夜之間全部死亡，戈措惋惜表示，這些錦鯉相當貴重，其中幾尾更是價值達到上萬泰銖（約台幣8500元）。

戈措表示，由於不知道該如何處理死掉的大量錦鯉，只好把牠們全部蒸熟後，餵給飼養的貓咪吃。戈措表示，他想藉由自己慘痛的經驗告知網友，透過網路消費時，最好還是要找有可靠來源的店家購買，才有保障。

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