台灣法寶曝！隔68天本土+0　他揭靠「1個字」：全球唯一

記者陳俊宏／綜合報導

睽違68天，台灣10日喜迎本土零確診。對此，精神科醫師沈政男表示，台灣能夠把一個號稱R0值9到10的病毒圍堵起來，「請問，靠的是什麼？一個字：quarantine，字面上是40天，後來演變成隔離。」他也認為，精準又快速的疫調是台灣的法寶。

「哥有沒有說，即使是Omicron，台灣依然可以零確診？你還有聽誰做過這樣的保證？」沈政男在臉書說， 台灣能夠將Omicron本土歸零，不只是全球唯一，也是人類千年防疫史上的大事，歷史一定會記載。

▼指揮中心指揮官陳時中宣布，10日本土+0。（圖／指揮中心提供）

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沈政男指出，台灣能夠把一個號稱R0值9到10的病毒圍堵起來，真的，流行病學教科書必須改寫了，請問靠的是什麼？一個字：quarantine，字面上是40天，後來演變成隔離，也就是14世紀威尼斯防疫所用的方法。

沈政男提到，當然隔離有效的前提是精準又快速的疫調，把新冠病毒的去路封住，讓它們插翅難飛，這是21世紀台灣才有的法寶，「今天還有人在說，喔，追求零確診不切實際！拜託，追求台獨更不實際，為什麼你要追求？」

沈政男認為，盡信書不如無書，明明台灣已經防過好幾波疫情了，你還在用歐美那套來看台灣，當然會看走眼；看看現在的香港，如果不是台灣堅持清零，很可能就會變成跟香港一樣，欲哭無淚。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼全台維持二級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）

