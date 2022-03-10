港新增31402起確診病例　死亡人數增281人、死亡率升至0.49％

▲香港疫情持續蔓延。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港第五輪疫情持續蔓延，包含今（10）日公布的新增確診31402人，共計已突破60萬人確診，其中，有7012起快篩陽性主動呈報，港府也對主動呈報者發出隔離令。同時，死亡人數增加281人，死亡率升高至0.49％，死亡個案中，有90.7%未打疫苗或只接種1劑，80歲以上長者的死亡案例裡，有92.6%未打疫苗或僅注射1劑。

▲香港10日重開理髮店，速剪店一早便出現排隊人潮。（圖／翻攝香港電台RTHK）

香港衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，第五輪疫情3月初為高峰，直至5、6日止，檢測確診的個案開始回落，相信疫情已見頂，加上快測（快篩）研判，近日只有約1萬起快測確診個案，似乎已開始回落，市民要繼續堅守防疫措施。

自從香港第五輪疫情爆發後，理髮店從2月10日起全部停業，讓民眾只能看著頭髮越來越長而無處可剪。港府今日准許理髮店重新營業後，多間理髮店出現排隊人潮，連快速理髮店都得拉出「紅龍」引導市民排隊並保持防疫距離，一名設計師表示，「自上午營業起，3小時內已剪完40名客人，外面還持續有人排隊。」

另據《香港電台》（RTHK）報導，理髮店及髮型屋因應政府收緊社交距離措施，在停業一個月後，憑藉「安心出行」及「疫苗通行證」下重開。對於顧客使用「疫苗通行證」的情況，理髮店負責人盧小姐表示，顧客都有主動出示疫苗證明，「不過今早剛開門時，一度不清楚原來要用政府開發的驗證二維碼掃瞄器應用程式為客人做紀錄，有關規定不太清晰，相信不少同業亦不清楚。」