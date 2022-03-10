香港確診飆破60萬！9名台灣留學生染疫「辦事處也傳災情」

▲香港醫院爆滿，病患在戶外接受治療。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

香港疫情嚴峻，本波已累計超過60萬例確診，陸委會10日透露，在香港的台灣學生目前有9人確診，其中7人已經康復，2人隔離中。另據了解，我駐香港辦事處也有當地僱員確診，但服務未中斷，仍持續受理緊急案件申請。

陸委會發言人邱垂正表示，在港的台灣學生目前有9人確診，7人已經康復，2人隔離中，駐港機構都有與在港國人保持聯繫，提供必要協助。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正指出，由於香港疫情嚴重，為了關懷在港國人及台灣學生，辦事處已經採購了一批快篩試劑，由港澳台灣同鄉會等社團協助轉送，並適時提供相關協助，「我們也希望香港的疫情可以早日和緩，在港的國人及香港的民眾能夠一切平安。」

另外，據了解，陸委會香港辦事處也有當地僱員確診，但服務並未因此中斷，只是改為預約方式受理。邱垂正提到，香港辦事處目前因應香港疫情，為持續服務不中斷，有關於領務服務的項目及受理方式暫做調整，有關港澳居民得以商務履約及跨國企業內部調動事由申請來台也照常受理，有任何需求可以預約後前往辦事處辦理。

香港辦事處4日曾公告，為因應本地嚴峻疫情，台北經濟文化辦事處服務組自3月7日起至4月1日止調整服務方式，原預約者將予延期並另行公告相關安排，仍持續受理相關緊急案件申請。

▼香港疫情失控，大陸支援搭建方艙醫院。（圖／路透社）

